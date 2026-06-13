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NA DANAŠNJI DAN

Jelisaveta Seka Sablić, diva regionalnog glumišta, slavi 84. rođendan

Danas je subota, 13. juni/lipanj 2026. godine, do kraja godine preostala su još 204 dana

Jelisaveta Seka Sablić. Avaz

I. P.

prije 58 minuta

Na današnji dan 1942. godine, rođena je Jelisaveta Seka Sablić, srbijanska i regionalna pozorišna, televizijska i filmska glumica. Još u gimnazijskim danima učestvovala je u osnivanju amaterskog pozorišta “Dadov”.

Diplomirala je 1965. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a od 1967. članica je Ateljea 212, gdje je ostvarila najznačajnije pozorišne uloge, a proslavile su je one u predstavama "Kralj Ibi" i "Razvojni put Bore Šnajdera“.

Na filmu je Seka debitovala u crnohumornom rediteljskom prvjencu Gordana Mihića i Ljubiše Kozomare "Vrane" (1969.). Uz rijetke izuzetke ("Kičma" i „Gospođica"), glumila je uglavnom komične uloge, naprimjer, u široko popularnim komercijalnim komedijama Milana Jelića: "Rad na određeno vrijeme", "Moj tata na određeno vrijeme", "Razvod na određeno vrijeme" i Zorana Čalića: "Žikina dinastija" i "Druga Žikina dinastija".

Najviše glumačke domete ostvarila je u djelima Slobodana Šijana „Kako sam sistematski uništen od idiota", "Davitelj protiv davitelja“ te posebno u groteski "Maratonci trče počasni krug", gdje je za lik pijanistkinje Kristine nagrađena Zlatnom arenom za glavnu ulogu na najprestižnijem filmskom festivalu u bivšoj SFR Jugoslaviji u Puli. Uspješno je nastupala i na televiziji u gotovo svim najpopularnijim TV serijama regije. 

Aleksandar Veliki. Wikipedia.org

Umro Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta

323. pr.n.e. - Umro kralj Aleksandar III Makedonski, nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj historiji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelov. U prijestonicu Makedonije Pelu doveo ga je njegov otac kralj Filip II Makedonski, a na prijesto je došao u 20. godini života, kad je 336. prije nove ere ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. prije nove ere je sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke Ind. Za prijestonicu carstva je proglasio Babilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na Zapad.

1773. – Rođen Tomas Jang (Thomas Young), engleski fizičar, ljekar, astronom i egiptolog. Doktorirao je fiziku na Univerzitetu u Gotingenu 1796. Od 1801. do 1804. bio je profesor na Royal Institution u Londonu. Od 1804. djelovao je kao ljekar u Londonu. Objavio je mnoge radove iz fizike, medicine, astronomije, fiziologije, geofizike i arheologije, osobito paleografije. Uz pomoć valne teorije razjasnio je interferenciju svjetlosti. U pismu upućenom Fransoi Aragou (Françoise) postavio je hipotezu o transverzalnoj prirodi valova svjetlosti. Jang je dao i radove s područja teorije elasticiteta, pa se prema njemu modul elastičnosti naziva Jangov modul elastičnosti. Bio je član Kraljevskog društva (Royal Society) od 1794., Francuske akademije nauka od 1827. i Kraljevske švedske akademije nauka od 1828. godine.

1805. - Antun Mažuranić, hrvatski književnik, gramatičar i leksikograf, rođen je na današnji dan. Bio je jedan od osnivača Matice ilirske. Postavio je temelje hrvatskoj modernoj akcentologiji, dijalektologiji i tekstologiji. Brat je hrvatskog bana i književnika Ivana Mažuranića (1814. – 1890.) i putopisca Matije Mažuranića (1817. – 1881.). Predavao je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1834. do 1848. te od 1850. do 1863. godine. Uređivao je "Danicu ilirsku".

1865 - Irski pisac Vilijam Batler Jejts (William Butler Yeats), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine, rođen je na današnji dan. Njegova lirika je kosmopolitska, s osloncem na helensku i romejsku (vizantijska) simboliku, ali i duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. Djela: poezija "Oisinova lutanja", "Vjetar u trci", "Ostrvce na jezeru Inisfri", "Toranj", drame "Grofica Ketlin", "Suđena zemlja", "Mačka i mjesec", eseji "Keltski suton", "Ideje dobra i zla", "Sanjarenja o djetinjstvu i mladosti", "Autobiografija".

Antun Gustav Matoš. Wikipedia.org

Rođen Antun Gustav Matoš, jedan od najboljih hrvatskih književnika

1873. - Rođen Antun Gustav Matoš, hrvatski pjesnik, novelist, feljtonist, esejist i putopisac. Smatra se jednim od najboljih hrvatskih književnika. Kad je imao devetnaest godina (1892.) bila mu je štampana novela “Moć savjesti” u uglednom časopisu “Vienac”, i novela “D-dur sonata” u časopisu “Obzor”, a za života je objavio tri zbirke novela i pripovijesti: “Iverje”, “Novo iverje” i “Umorne priče”. Eseje, feljtone i putopise sabrao je u zbirkama “Ogledi”, “Vidici i putovi”, “Naši ljudi i krajevi” i “Pečalba”. Pjesme je objavljivao u sklopu feljtona, časopisa i drugih tekstova, uglavnom u časopisima. Nije za života objavio nijednu zbirku pjesama. Nakon njegove smrti to je učinio njegov brat Milan, sakupivši ih i uredivši.

1928. - Američki matematičar i ekonomista Džon Forbes Naš (John Nash Jr.), dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1994. godine, rođen je na današnji dan. Radio je na Teoriji igre (Game theory), diferencijalnoj geometriji i dijelom diferencijalnoj jednadžbi. Njegove teorije se koriste na području ekonomije, računanja, evolucionarne biologije, umjetne inteligencije, te kod političkih i vojnih teorija. Po njemu je snimljen film “Genijalni um” (2001.).

1933. - Rođen Dragomir Bojanić Gidra, legendarni srbijanski i regionalni glumac. Proslavio se glumeći glavnu ulogu – Žike u filmskom serijalu "Lude godine" (“Žikina dinastija”), a zapažene uloge ostvario je u još nekoliko filmova i TV serija. Sedamdesetih godina 20. vijeka glumio je u "špageti westernima" pod pseudonimom Anthony Gidra.

1943 - Engleski filmski glumac Malkolm Mekdauel (Malcolm McDowell), koji je najčešće tumačio arogantne, asocijalne i nemoralne likove, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Ako", "Paklena pomornica", "Šunjajući mjesec", "Srećni čovjek", "Rojal fleš", "Kaligula", "Bolnica Britanija", "Ljudi mačke", "Plavi grom", "Poludi" i "Gulag".

2017. - Umrla Anita Palenberg (Pallenberg), italijansko-njemačka glumica, umjetnica i model. Ikona stila i "It Girl" 1960-ih i 1970-ih, Palenberg je smatrana muzom “Rolling Stonesa”: bila je romantična partnerica jednog od osnivača grupe Brajana Džonsa (Brian Jones), a kasnije partnerica gitariste “Stonesa” Kita Ričardsa (Keith Richards).

# HISTORIJA
# JELISAVETA SEKA SABLIĆ
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
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