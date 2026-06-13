Jelisaveta Seka Sablić, diva regionalnog glumišta, slavi 84. rođendan

Na današnji dan 1942. godine, rođena je Jelisaveta Seka Sablić, srbijanska i regionalna pozorišna, televizijska i filmska glumica. Još u gimnazijskim danima učestvovala je u osnivanju amaterskog pozorišta “Dadov”. Diplomirala je 1965. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a od 1967. članica je Ateljea 212, gdje je ostvarila najznačajnije pozorišne uloge, a proslavile su je one u predstavama "Kralj Ibi" i "Razvojni put Bore Šnajdera“. Na filmu je Seka debitovala u crnohumornom rediteljskom prvjencu Gordana Mihića i Ljubiše Kozomare "Vrane" (1969.). Uz rijetke izuzetke ("Kičma" i „Gospođica"), glumila je uglavnom komične uloge, naprimjer, u široko popularnim komercijalnim komedijama Milana Jelića: "Rad na određeno vrijeme", "Moj tata na određeno vrijeme", "Razvod na određeno vrijeme" i Zorana Čalića: "Žikina dinastija" i "Druga Žikina dinastija". Najviše glumačke domete ostvarila je u djelima Slobodana Šijana „Kako sam sistematski uništen od idiota", "Davitelj protiv davitelja“ te posebno u groteski "Maratonci trče počasni krug", gdje je za lik pijanistkinje Kristine nagrađena Zlatnom arenom za glavnu ulogu na najprestižnijem filmskom festivalu u bivšoj SFR Jugoslaviji u Puli. Uspješno je nastupala i na televiziji u gotovo svim najpopularnijim TV serijama regije.

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Umro Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta 323. pr.n.e. - Umro kralj Aleksandar III Makedonski, nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj historiji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelov. U prijestonicu Makedonije Pelu doveo ga je njegov otac kralj Filip II Makedonski, a na prijesto je došao u 20. godini života, kad je 336. prije nove ere ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. prije nove ere je sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke Ind. Za prijestonicu carstva je proglasio Babilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na Zapad. 1773. – Rođen Tomas Jang (Thomas Young), engleski fizičar, ljekar, astronom i egiptolog. Doktorirao je fiziku na Univerzitetu u Gotingenu 1796. Od 1801. do 1804. bio je profesor na Royal Institution u Londonu. Od 1804. djelovao je kao ljekar u Londonu. Objavio je mnoge radove iz fizike, medicine, astronomije, fiziologije, geofizike i arheologije, osobito paleografije. Uz pomoć valne teorije razjasnio je interferenciju svjetlosti. U pismu upućenom Fransoi Aragou (Françoise) postavio je hipotezu o transverzalnoj prirodi valova svjetlosti. Jang je dao i radove s područja teorije elasticiteta, pa se prema njemu modul elastičnosti naziva Jangov modul elastičnosti. Bio je član Kraljevskog društva (Royal Society) od 1794., Francuske akademije nauka od 1827. i Kraljevske švedske akademije nauka od 1828. godine. 1805. - Antun Mažuranić, hrvatski književnik, gramatičar i leksikograf, rođen je na današnji dan. Bio je jedan od osnivača Matice ilirske. Postavio je temelje hrvatskoj modernoj akcentologiji, dijalektologiji i tekstologiji. Brat je hrvatskog bana i književnika Ivana Mažuranića (1814. – 1890.) i putopisca Matije Mažuranića (1817. – 1881.). Predavao je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1834. do 1848. te od 1850. do 1863. godine. Uređivao je "Danicu ilirsku". 1865 - Irski pisac Vilijam Batler Jejts (William Butler Yeats), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine, rođen je na današnji dan. Njegova lirika je kosmopolitska, s osloncem na helensku i romejsku (vizantijska) simboliku, ali i duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. Djela: poezija "Oisinova lutanja", "Vjetar u trci", "Ostrvce na jezeru Inisfri", "Toranj", drame "Grofica Ketlin", "Suđena zemlja", "Mačka i mjesec", eseji "Keltski suton", "Ideje dobra i zla", "Sanjarenja o djetinjstvu i mladosti", "Autobiografija".

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