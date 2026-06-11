Nova slovenska vlada promijenila kurs: Netanjahu ponovo može ući u zemlju, ukinuta i zabrana izvoza oružja Izraelu

Nova slovenska vlada u četvrtak je ukinula zabranu ulaska izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i dvojici izraelskih ministara, čime je napravila značajan zaokret u odnosu na politiku prethodne vlasti. Istovremeno je ukinuta i zabrana izvoza oružja Izraelu.

Promjena kursa

Vlada Janeza Janše, koja je dužnost preuzela ranije ovog mjeseca nakon parlamentarnih izbora održanih u martu, ukinula je i zabranu uvoza te embargo na izvoz i tranzit vojne opreme i naoružanja prema Izraelu i iz Izraela.

Time je promijenjen kurs koji je vodila prethodna vlada Roberta Goloba.

Tokom Golobovog mandata Slovenija je bila među glasnijim kritičarima Izraela unutar Evropske unije. Ta država je 2024. godine priznala Palestinu, a godinu kasnije zabranila ulazak Benjaminu Netanjahuu, ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču.

Ljubljana je tada ovu odluku povezala s nalogom za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud.

Nova vlada saopćila je da ukida mjere kako bi otvorila prostor za političku komunikaciju. U obrazloženju je navedeno da će politički dijalog i tiha diplomatija pomoći jačanju uloge Slovenije u naporima za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku.

Otvaranje ambasade

Ministarstvo odbrane navelo je da je trgovina oružjem već regulisana postojećim nacionalnim zakonodavstvom i kriterijima Evropske unije za izvoz naoružanja, zbog čega je odlučeno da zabrana bude ukinuta.

Nova vlast je u međuvremenu uklonila palestinsku zastavu sa zgrade vlade, čime je dodatno naglašen politički zaokret. Nakon toga predsjednica Nataša Pirc Musar podigla je palestinsku zastavu na zgradi predsjedništva.

Izrael je ovog mjeseca najavio i otvaranje ambasade u Sloveniji.

Janša, kojem je ovo četvrti mandat na čelu slovenske vlade, poznat je kao politički saveznik Donalda Trampa i Viktora Orbana.