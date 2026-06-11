Hiljade Albanaca 12. dan na ulicama: Demonstranti poručuju da Albanija nije na prodaju

Hiljade demonstranata, uglavnom mladih, okupile su se u Tirani dvanaesti dan zaredom pod sloganom "Albanija nije na prodaju", zahtijevajući ostavku premijera Edija Rame i obustavu kontroverznog turističkog projekta u Zvernecu, javlja Anadolu.

Protesti, potaknuti optužbama za korupciju i protivljenjem gradnji u zaštićenim područjima, prerastaju u širi pokret protiv vladine politike i načina upravljanja državom.

Posljednjih dana u zemlji su se pojavile tvrdnje da je projekat povezan s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo reakcije i proteste u Tirani i drugim gradovima u zemlji.

Demonstranti su se prvobitno okupili na Skenderbegovom trgu, zatim su nastavili prema Bulevaru nacionalnih žrtava, a zatim ispred Ureda albanskog premijera, gdje su držali nacionalne zastave i transparente protiv Ramine vlade.

Za Anadolu, neki od demonstranata su rekli da traže ostavku premijera Rame i da protestuju, prema njihovim riječima, protiv "korumpirane vlade".

"Ovo nije demokratija"

Fadel Dia (26) jedan je od demonstranata koji naglašava da traži promjenu sistema u administraciji zemlje.

- Želim da Edi Rama podnese ostavku, želim da se ti sistemi pokroviteljstva koje je izgradio potpuno ukinu, kao i sistemi u administraciji koji prisiljavaju ljude da vode svoju djecu i rodbinu da glasaju za Ramu, jer će u suprotnom biti otpušteni, što se ne toleriše. Ovo nije slobodna zemlja i ovo nije demokratija - rekao je Dia.

Govoreći o pitanju Zverneca, rekao je: "Ja sam u velikoj mjeri za strane investicije, ali one moraju biti urađene na način koji koristi albanskom narodu. U ovom projektu ne postoji obaveza za investitore da zapošljavaju albanske građane. Oni zapošljavaju Indijce kao što to rade mnoga druga preduzeća, i na ovaj način nijedan Albanac nema koristi, imat će mnogo drugih koristi."

Žele promjenu vlade

Arvina Lješi (27), studentica i aktivistica, kaže da je učestvovala u protestu svaki dan.

- Ovo je moj 12. dan protesta i došla sam ovdje protiv korumpirane vlade koju imamo u Albaniji. Došla sam ovdje da podržim sve studente i mlade ljude koji su protiv ove vlade i došla sam ovdje da promijenim Albaniju i da promijenim sve probleme koje Albanija ima. Ja sam protiv vlade, protiv sam politika ove vlade i želim da se ove stvari promijene. Uopšte mi se ne sviđa vlada, ne mislim da je dala prilike mladim ljudima i studentima da žive pristojan život u Albaniji i definitivno sam protiv toga - rekla je.

Lješi je naglasila da prije svega želi promijeniti vladu, dodajući da više ne želi sadašnju vladu.

- Željela bih da dođe druga vlada koja podržava studente, podržava mlade ljude i koja ima (nudi) jednake mogućnosti za sve mlade Albance - rekla je.

Ostavka premijera

Bilbil Hodža (31) još je jedan demonstrant koji naglašava da zahtijeva ostavku premijera Rame i njegovo pojavljivanje pred pravdom.

- Došao sam zbog svega što je protiv uništenja Albanije, zbog svega što je protiv Ramine vlade, na štetu Albanije, bilo kojeg interesa koji šteti Albaniji. Ako se ovako nastavi (situacija), uvijek ću se suprotstaviti Raminoj vladi - rekao je.

Naglašavajući da želi promijeniti sve, prema njegovim riječima, od sistema, vlade i korupcije, Hodža je rekao: "(Promjena za) Sve što je na štetu Albanije, kako bismo imali budućnost, kako bismo imali siguran sistem koji funkcioniše, administraciju koja radi za građane Albanije, kako bismo sve pritužbe sveli na minimum."

Protesti, koje su pokrenuli aktivisti i podržali građani, posljednjih dana su se proširili na druga pitanja, poput ukidanja pravnog okvira vezanog za strateške investitore, ukidanja zakona poznatog kao "Planinski paket" i poništavanja izmjena zakona o zaštićenim područjima.

U vezi s ovim pitanjem, slični protesti su posljednjih dana organizovani u drugim gradovima zemlje, dok su proteste održali i Albanci koji žive u nekoliko evropskih zemalja.

Tokom protesta 30. maja u području Zverneca zabilježeni su incidenti, gdje su, prema slikama objavljenim na društvenim mrežama, neki stražari privatne sigurnosne kompanije odvukli građanina, što je potom izazvalo početak protesta u Tirani.

U vezi s ovim pitanjem, premijer Rama je izjavio da se projekat Zvernec odvija u skladu sa svim pravnim i ekološkim procedurama, dodajući da do sada nije bilo konačnog projekta niti potpune studije utjecaja na okoliš.

U medijima je objavljeno da je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u Tirani (SPAK) započelo istragu o pitanju Zverneca, dok tužilaštvo još nije objavilo službeno saopćenje.