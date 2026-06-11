Hrvatska razmatra uvođenje doživotnog zatvora nakon ubistva 19-godišnjaka u Drnišu

Hrvatska će sutra predstaviti paket prijedloga izmjena zakona, među kojima se nalazi i uvođenje doživotne kazne zatvora.

Prema pisanju hrvatskih medija, ministar pravosuđa Damir Habijan trebao bi sutra iznijeti prijedloge izmjena u tri pravca.

Iako svi detalji još nisu poznati, navodi se da se jedna od ključnih promjena odnosi upravo na uvođenje doživotne kazne zatvora.

Kako piše Index.hr, potreba za strožim kaznama posebno je istaknuta nakon brutalnog ubistva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu.

Za ovo ubistvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je ranije već bio osuđivan za ubistvo.

Prema navodima istrage, Aleksić je na terasi svoje kuće, u trenutku kada mu je Luka Milovac kao dostavljač predavao pizzu, ispalio jedan hitac iz pištolja, nakon čega je uzeo ruksak sa stvarima i pobjegao.

Cijeli slučaj izazvao je snažnu reakciju javnosti u Hrvatskoj, posebno zbog činjenice da osumnjičeni ima raniji krivični dosije.