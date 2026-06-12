Ko bi mogao zamijeniti Aleksandra Vučića na poziciji predsjednika Srbije?

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je javnost najavom mogućeg podnošenja ostavke na funkciju šefa države već tokom predstojećeg ljeta. Ovaj neočekivani potez automatski bi pokrenuo niz ustavnih procedura u susjednoj zemlji, otvarajući vrata privremenoj smjeni vlasti i potencijalnim vanrednim izborima.

Njegov odlazak s Andrićevog vijenca aktivirao bi zakonske mehanizme prema kojima državu privremeno preuzima predsjednica Skupštine Srbije, što je u ovom trenutku Ana Brnabić. Ova privremena situacija može trajati najviše tri mjeseca od dana podnošenja ostavke, dok bi novi predsjednički izbori morali biti raspisani u roku od 90 dana. Ovakav razvoj događaja otvorio je i ključno političko pitanje: da li je posrijedi uvod u vanredne parlamentarne izbore na kojima će se Vučić kandidovati za funkciju premijera?

Govoreći o svojim daljim političkim planovima, srbijanski predsjednik je istakao da ne želi skraćivati mandat, već podnijeti zvaničnu ostavku.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao je: "Nećemo da pravimo studentsku listu, ali ćemo da napravimo najozbiljniju listu, listu najodgovornijih ljudi, gdje će svakako biti i studenti. Tako da ljudi kad budu htjeli da glasaju za studente, da glasaju za našu opoziciju. I pri tome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću da kažem podnio sam ostavku. Možda i ranije. Tokom ljeta. Počeo sam da pakujem knjige u Predsjedništvu."

Ustavni mehanizmi i uloga Ane Brnabić

U slučaju da šef države podnese ostavku, prema članu 17 Zakona o predsjedniku, njega zamjenjuje predsjednik parlamenta. Taj period zakonski smije trajati najduže tri mjeseca, a prema trenutnoj postavci, državu bi privremeno vodila aktuelna predsjednica parlamenta Ana Brnabić.

Dalje, zakon nalaže i da se novi izbori za predsjednika moraju raspisati u roku od 90 dana od trenutka podnošenja ostavke. Prema važećim propisima, od dana raspisivanja izbora do dana samog glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana. Tokom zamjene šefa države, predsjednik parlamenta ima precizno definisana ovlaštenja.

Dok zamjenjuje predsjednika Republike, predsjednik Skupštine ovlašten je da predstavlja državu u zemlji i inostranstvu te prima opozivna i akreditivna pisma stranih diplomatskih predstavnika. Također, ima pravo raspisati izbore za Narodnu skupštinu, predlagati kandidata za predsjednika Vlade, vršiti nadležnosti u oblasti odbrane i komandovati Vojskom Srbije. Uz to, dužan je raspustiti parlament u svim slučajevima u kojima je to ustavna dužnost predsjednika i svaki izglasani zakon proglasiti ukazom.

Planovi za premijersku fotelju i nove izbore

Iako su ustavna i proceduralna pitanja jasno definisana zakonom, ključna nepoznanica ostaje hoće li ova ostavka poslužiti kao uvod u nove parlamentarne izbore. Javnost se pita da li to znači da aktuelni predsjednik planira ulazak u utrku za premijersku poziciju, o čemu se unutar vladajuće stranke, prema njegovim riječima, svakodnevno razmišlja. Velika dilema je i hoće li u tom slučaju predsjednički i parlamentarni izbori biti spojeni ili razdvojeni.

Direktor agencije za istraživanje javnog mnijenja Faktor plus, Vladimir Pejić, u izjavi za srbijanski medij Blic, ističe kako vjeruje da će Vučić podnijeti ostavku kada se steknu uslovi za novu Vladu. On smatra da postoje velike šanse da prihvati pozive svojih stranačkih kolega za preuzimanje premijerske pozicije.

Direktor agencije, Vladimir Pejić, rekao je: "Moje mišljenje je da ćemo prethodno imati parlamentarne izbore u oktobru jer su važni u svakom smislu i oslikavaju raspoloženje birača, a u toj trci će Vučić imati glavnu ulogu. Smatram i da će, posljedično, predsjednički izbori biti pred kraj godine."

Opcija u kojoj je aktuelni predsjednik kandidat za premijera ima snažnu podršku u samom vrhu Srpske napredne stranke (SNS). Veliki dio stranačkih funkcionera u proteklom periodu je otvoreno zagovarao tu ideju. Predsjednik SNS-a i savjetnik predsjednika, Miloš Vučević, nedavno je potvrdio da očekuje dolazak Aleksandra Vučića na mjesto budućeg šefa izvršne vlasti.

Predsjednik SNS-a, Miloš Vučević, rekao je: "Ne mogu da kažem da sam bio saglasan sa svim njegovim potezima u svakom trenutku, ali se pokazalo da zna šta radi. To pokazuje ko je pravi državnik. Nije realno da se manje bavi politikom, ali vjerujem da Aleksandar Vučić i dalje ima energije i znanja. Bila bi velika šteta ispustiti takav kapital koji je u njemu, on nema komfor da se povuče ili udalji. Očekujemo ga kao predsjednika Vlade."