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IZ AUTOMOBILA

Muškarac nakon verbalnog sukoba zapucao na dva mladića

Tokom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, javlja policija

Hrvatska policija. PIXSELL

B. S.

prije 10 minuta

Policijska zagrebačka stanica zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u četvrtak oko 20.30 sati u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice u Zagrebu.

Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli.

Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz privatnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila.

Tokom događaja nije bilo povrijeđenih osoba, javlja policija.

# POLICIJA
# HRVATSKA
# ZAGREB
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