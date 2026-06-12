Muškarac nakon verbalnog sukoba zapucao na dva mladića

Policijska zagrebačka stanica zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u četvrtak oko 20.30 sati u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice u Zagrebu.

Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli.

Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz privatnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila.

Tokom događaja nije bilo povrijeđenih osoba, javlja policija.