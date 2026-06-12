Užas na Adi Ciganliji: Radnici osjetili neugodan miris pa pronašli raspadnuto tijelo

Radnici koji su danas kosili travu u blizini Mosta na Adi naišli su na raspadnuto tijelo u travi, piše Blic.rs.

Prema prvim informacijama, tijelo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega za sada nije moguće utvrditi ni pol preminule osobe.

- Oni su tokom košenja osjetili neprijatan miris. Prateći odakle dolazi, u travi su pronašli tijelo - rekao je izvor blizak istrazi.

O slučaju su odmah obaviješteni policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se tijelo pošalje u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a na mjestu pronalaska obavljen je uviđaj.

Za sada nije poznato koliko dugo se tijelo nalazilo na toj lokaciji na Adi Ciganliji, niti pod kojim okolnostima je nastupila smrt.

Više detalja biće poznato nakon identifikacije i obdukcije, koja bi trebala utvrditi tačan uzrok smrti.

Istraga, koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja, je u toku.