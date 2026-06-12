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GLAVNI GRAD HRVATSKE

Utakmica BiH i Kanade prati se večeras i na glavnom zagrebačkom trgu

. Da će atmosfera biti navijačka, najavio je i RTL-ov reporter Petar Panjkota zapjevavši stihove neslužbene himne reprezentacije BiH

Trg bana Jelačića. Patrik Macek/PIXSELL

M. Až.

prije 22 minute

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu večeras će biti organizirano javno praćenje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade.

Kako je objavio RTL Direkt, prijenos na centralnom zagrebačkom trgu počinje u 21 sat. Da će atmosfera biti navijačka, najavio je i RTL-ov reporter Petar Panjkota zapjevavši stihove neslužbene himne reprezentacije BiH:

“I am from Bosnia, take me to America. Utakmice BiH će se gledati i kod nas!”

Očekuje se da će se ista pjesma večeras oriti i na stadionu u Torontu, gdje BiH igra protiv Kanade, ali i u Zagrebu među okupljenim navijačima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra večeras u 21 sat po lokalnom vremenu protiv Kanade.

Zmajeve u nastavku grupne faze očekuju i dueli protiv Švicarske 18. juna u Los Anđelesu te Katara 24. juna u Sijetlu.

# ZMAJEVI
# HRVATSKA
# BIH
# ZAGREB
# MUNDIJAL 2026
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