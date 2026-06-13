Novi detalji iz Tužilaštva o proširenju istrage za brutalno ubistvo: "Kleo se u djecu pa ga izrešetao!"

Podsjećamo da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta MUP RS, koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započela tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svjedoci i naređena odgovarajuća vještačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu.

Nakon 30 dana od pokretanja istrage, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, te člana 296 stav 1, u vezi sa članom 306 Zakonika o krivičnom postupku, Više javno tužilaštvo u Beogradu, zbog velikog interesovanja za dati predmet, obavještava javnost da je donijelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog djela Teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja 2026. godine na štetu Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ i povezanih krivičnih djela.

Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično djelo Teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog Zakonika (KZ) u vezi sa članom 33 KZ u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 KZ i krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 4 u vezi stava 1 KZ.

Danka V. se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično djelo Teško ubistvo u pomaganju iz člana iz člana 114 stav 1 tačka 1 KZ u vezi sa članom 35 KZ u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 KZ.

Osmero osumnjičenih

Protiv još osmero osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine u restoranu „27“ u stanju uračunljivosti, svesni svojih djela, čija su izvršenja hteli i svesni da su njihova djela zabranjena osumnjičeni Saša V. i Mario S. kao saizvršioci, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja, sa umišljajem, na podmukao način lišili života oštećenog Nešovića i neovlašteno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9×19 mm.

Saša V. je istovremeno opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, upotrebom navedenog vatrenog oružja i ispaljivanjem projektila izazvao opasnost za život i tijelo ljudi.

Osumnjičena Danka V. je u stanju uračunljivosti, svjesna svog djela i da je ono zabranjeno, a čije je izvršenje htjela, Saši V. i Mariu S. sa umišljajem pomogla u izvršenju krivičnog djela Teško ubistvo, tako što im je stavila na raspolaganje sredstvo za izvršenje tog krivičnog djela - predmetni pištolj i tako im stvorila uslove za njegovo izvršenje, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila predmetno vatreno oružje.

Ranije bili u sukobu

Najprije je oštećeni Nešović u 22:45 sati krenuo od svoje kuće na adresi prebivališta u vozilu marke „BMW“ tip „X7“ crne boje, ka restoranu “27”, pa je ušavši u restoran ugledao osumnjičenog Sašu V. sa kojim je od ranije u sukobu, a koji mu se obratio riječima: “šta se mrštiš na mene”, nakon čega mu je oštećeni rekao “vidimo se” i izašao iz restorana, sjeo u svoje vozilo i uputio se nazad ka adresi svog stanovanja.

Oko 23:02 sati oštećenog je telefonom kontaktirao Saša V. i pozvao ga da se vrati u restoran kako bi se pomirili, rekavši mu da on ništa loše nije mislio, emotivno i kroz poluplač mu rekao “što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata” i kleo se u djecu da ništa loše nije mislio, pa se oštećeni, koji je povjerovao riječima Saše V. i da isti ima dobru namjeru, u 23:08 sati ponovo svojim vozilom sa adrese svog stanovanja uputio sam ka restoranu “27”, ne očekujući opasnost.

Po ulasku u restoran, što je bilo nakon 23:14 sati, oštećeni Nešovića je sjeo za sto sa Sašom V. da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23:30 sati Saša V. upotrebom vatrenog oružja i to pištolja nepoznate marke, kalibra 9×19 mm ispalio neutvrđeni broj hitaca u pravcu oštećenog Nešovića i istovremeno pucanjem iz predmetnog pištolja izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, i to gostiju i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili unutar restorana.

Pištolj bez dozvole

Pomenuti pištolj je prethodno Danka V, na poziv i po uputstvima Saše V. predala Mariu S. ispred adrese njenog prebivališta u Beogradu, s tim što je pištolj nosila bez dozvole nadležnog organa za nošenje oružja.

Oštećeni A.N. je preminuo uslijed dejstva ispaljenih projektila koji su doveli do gubitka velike količine krvi iz razorenih krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva duž kanala, brojnih ustrjelina (prostrelna i zastrjelina) vrata, trupa i gornjih udova.