LVV u vodstvu na Kosovu: prebrojano 92 posto glasova, Priština jedina preostala

Do subote ujutro prebrojano je 92 posto glasova na Kosovu. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, obrađeno je 2.497 od ukupno 2.691 biračkog mjesta.

Prebrojavanje se nastavlja još samo na biračkim mjestima u Prištini (Pristina), jedinoj općini koja još nije završila proces brojanja.

Prema dosad dostupnim rezultatima, Pokret Samoopredjeljenje (Lëvizja Vetëvendosje – LVV) vodi sa 44,09 posto osvojenih glasova. Slijedi ga Demokratska partija Kosova (Partia Demokratike e Kosovës – PDK) sa 20,82 posto, dok je treći Demokratski savez Kosova (Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK) sa 17,07 posto. Alijansa za budućnost Kosova (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – AAK) ima 7,09 posto glasova.

Prema trenutnoj raspodjeli mandata, LVV ima 50 mjesta u Skupštini Kosova, PDK 23, LDK 19, a AAK 8 mandata.

Dodatnih 20 mjesta garantovano je za predstavnike manjinskih zajednica.

Srpska lista ima 10 mandata, bošnjačka zajednica 3, kao i turska zajednica.