Demonstranti u Albaniji uklonili ogradu s gradilišta turističkog kompleksa

Oko 200 demonstranata uklonilo je bodljikavu ogradu koja je okruživala gradilište novog turističkog kompleksa na albanskoj jadranskoj obali, u još jednom u nizu protesta protiv intenzivne gradnje duž obale, piše Tanjug.

Incident se dogodio u selu Rrjoll na sjeverozapadu Albanije, području poznatom po pješčanim plažama i borovim šumama. Mještani već sedmicama izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da se projekat gradi na zemlji koja im je ranije oduzeta.

Tokom protesta okupljeni su nosili albanske zastave i uzvikivali “Revolucija!”, nakon čega su uklonili zaštitne barijere postavljene oko gradilišta.

Na licu mjesta intervenisala je i policija, a došlo je i do naguravanja između demonstranata i službenika. Ipak, policijske snage nisu uspjele spriječiti građane da uklone kompletnu ogradu.

- Protesti neće prestati dok stanovnici sela Rrjoll ne dobiju obeštećenje. Mi smo zajednica od 200 porodica čija je djedovina i zemlja brutalno oduzeta - izjavio je Zeke Nikole Šulani (Nikolle Shullani), jedan od lokalnih vlasnika zemlje koji se protivi izgradnji.