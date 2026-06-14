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NOVI TALAS NEZADOVOLJSTVA

Demonstranti u Albaniji uklonili ogradu s gradilišta turističkog kompleksa

Tokom protesta okupljeni su nosili albanske zastave i uzvikivali “Revolucija!”

Građani se pobunili protiv turističkog kompleksa. Platforma X

Z. V.

prije 1 sat 26 minuta

Oko 200 demonstranata uklonilo je bodljikavu ogradu koja je okruživala gradilište novog turističkog kompleksa na albanskoj jadranskoj obali, u još jednom u nizu protesta protiv intenzivne gradnje duž obale, piše Tanjug.

Incident se dogodio u selu Rrjoll na sjeverozapadu Albanije, području poznatom po pješčanim plažama i borovim šumama. Mještani već sedmicama izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da se projekat gradi na zemlji koja im je ranije oduzeta.

Tokom protesta okupljeni su nosili albanske zastave i uzvikivali “Revolucija!”, nakon čega su uklonili zaštitne barijere postavljene oko gradilišta.

Na licu mjesta intervenisala je i policija, a došlo je i do naguravanja između demonstranata i službenika. Ipak, policijske snage nisu uspjele spriječiti građane da uklone kompletnu ogradu.

- Protesti neće prestati dok stanovnici sela Rrjoll ne dobiju obeštećenje. Mi smo zajednica od 200 porodica čija je djedovina i zemlja brutalno oduzeta - izjavio je Zeke Nikole Šulani (Nikolle Shullani), jedan od lokalnih vlasnika zemlje koji se protivi izgradnji.

Ovo nije jedini slučaj otpora prema velikim turističkim projektima u Albaniji. Slični protesti posljednjih sedmica održavaju se i u području kod Vlore, gdje je planirana izgradnja luksuznog resorta iza kojeg stoji kompanija povezana sa Džered Kušner (Jared Kushner).

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se projekat kod Vlore planira realizovati u međunarodno zaštićenoj zoni poznatoj po staništima rijetkih morskih kornjača i flamingosa, zbog čega su reagovale i brojne organizacije za zaštitu okoliša.

# ALBANIJA
# PROTESTI
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