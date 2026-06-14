Sudar katamarana i jedrilice u Hrvatskoj: Troje mrtvih, za jednom osobom se traga

Tri osobe poginule su u teškoj pomorskoj nesreći koja se danas dogodila u Splitskim vratima, između Šolte i Brača, nakon sudara katamarana i jedrilice.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 11:38 sati, a usljed siline udara jedrilica je potonula.

U velikoj akciji spašavanja iz mora je izvučeno osam osoba, dok se za jednom osobom još uvijek traga. Na mjestu nesreće angažirane su ekipe pomorske policije, Hitne pomoći i Lučke kapetanije, koje koordiniraju potragu i pružaju pomoć unesrećenima.

Prema dosad dostupnim podacima, u nesreći su život izgubile tri osobe. Okolnosti koje su dovele do sudara još nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i službene istrage.

- U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom. Lučka kapetanija Split dojavu o sudaru zaprimila je u 11:34, nakon čega je odmah obaviještena MRCC Rijeka i pokrenuta akcija. Na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo je 118 putnika i sedam članova posade te su svi neozlijeđeni - saopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske.