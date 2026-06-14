Crna Gora sutra zatvara još dva poglavlja

Crna Gora će sutra u Luksemburgu zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Delegaciju Vlade predvodit će premijer Milojko Spajić, koji će učestvovati na Međuvladinoj konferenciji zakazanoj za 15. juni.

Riječ je o poglavljima 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.

Nakon završetka Međuvladine konferencije, u 17:05 sati planirana je konferencija za medije na kojoj će, osim premijera Spajića, govoriti i zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Raouna te komesarka za proširenje Marta Kos.

Kako je najavljeno iz Vlade Crne Gore, Spajić će tokom boravka u Luksemburgu održati i niz bilateralnih sastanaka. Planiran je susret s premijerom Velikog Vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Egzevijerom Betelom (Xavier Bettel), kao i s predsjednikom Predstavničkog doma Klaudom Viselerom.