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PODRŠKA IZ SUSJEDSTVA

Građane u Hrvatskoj pitali da li će navijati za Zmajeve: "Svakako je pola Zagreba iz Bosne"

U Zagrebu je čak organizirano javno gledanje utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, uključujući i prvi meč protiv Kanade

Slavlje nakon gola Lukića u Zagrebu. Davor Puklavec/PIXSELL

M. Až.

prije 52 minute

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privukla je veliku pažnju medija širom regiona, ali i značajnu podršku navijača u Hrvatskoj.

U Zagrebu je čak organizirano javno gledanje utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, uključujući i prvi meč protiv Kanade.

Hrvatska televizija RTL posvetila je posebnu pažnju nastupu Bosne i Hercegovine na Mundijalu, a u anketi provedenoj na ulicama Zagreba građani su govorili o tome da li će pratiti utakmice na Trgu bana Jelačića.

Jedna izjava posebno je privukla pažnju javnosti i brzo postala viralna na društvenim mrežama.

- Svi će to pratiti kao da gledamo Hrvatsku, mislim da nema razlike. Jednako volimo mi njih kao i oni nas. Mislim da je pola Zagreba iz Bosne i Hercegovine - rekao je jedan saogovornik uz osmijeh.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine naredni meč na Svjetskom prvenstvu igra 18. juna protiv Švicarske u Los Angelesu.

# ZMAJEVI
# BIH
# ZAGREB
# MUNDIJAL 2026
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