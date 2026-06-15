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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić otkrio za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu

Srbija nije izborila plasman za ovo Svjetsko prvenstvo

Anadolija

Dž. B,

prije 42 minute

Tokom gostovanja u emisiji "Jutro" na TV Prva, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na Svjetsko prvenstvo 2026 koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Govoreći o favoritima turnira, Vučić je kazao da bi volio vidjeti finale između Brazila i Argentine.

- Uvijek volim navijati za autsajdere iz afričkih zemalja, ukoliko neko od njih uspije napraviti iskorak, iako ne vjerujem da će se to dogoditi. S druge strane, uvijek je zadovoljstvo gledati duel Brazila i Argentine, taj veliki južnoamerički derbi. Carlo Ancelotti je iskusan trener, remizirao je 1:1 protiv Maroka, ali to ne mora ništa značiti – rekao je Vučić.

Podsjetimo, na ovogodišnjem Mundijalu ne nastupa reprezentacija Srbije, koja nije izborila plasman.

# NAVIJANJE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# SVJETSKO PRVENSTVO
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