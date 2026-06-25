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ZAGREB

Pobjeda Zmajeva se proslavila i na Trgu bana Jelačića: Navijač skočio u fontanu

Tokom slavlja došlo je i do neobičnog prizora, kada je jedan od navijača skočio u fontanu Manduševac

Slavlje u Zagrebu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

25.6.2026

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu brojni navijači Bosne i Hercegovine su proslavili pobjedu "Zmajeva" nad Katarom, a slavlje je nastavljeno i nakon završetka utakmice uz baklje i pjesmu.

Utakmicu su na glavnom zagrebačkom trgu pratili i lokalni stanovnici te turisti, koji su svjedočili navijačkoj atmosferi bh. pristalica nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Tokom slavlja došlo je i do neobičnog prizora, kada je jedan od navijača skočio u fontanu Manduševac.

Na Trgu bana Jelačića i ranije su organizovana zajednička praćenja utakmica "Zmajeva" na Svjetskom prvenstvu, dok se istovremeno u Bosni i Hercegovini prate i nastupi nogometne reprezentacije Hrvatske.

# ZMAJEVI
# HRVATSKA
# BIH
# ZAGREB
# MUNDIJAL 2026
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