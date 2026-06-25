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SNAŽNA PODRŠKA

Aleksandar Vučić uputio saučešće građanima Venecuele: "Srbija je spremna da pošalje pomoć"

Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspjeh u naporima da zaštite živote, naglasio je Vučić

Aleksandar Vučić. Fena

B. S. / Telegraf

25.6.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće i ponudio pomoć prijateljskom narodu Venecuele nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju.

- Sa tugom sam primio vijest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez), dok povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak - poručio je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Dok se suočavamo sa razornim posljedicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, rekao je on.

- Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspjeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele, zaključio je Vučić.

# SRBIJA
# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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