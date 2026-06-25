Aleksandar Vučić uputio saučešće građanima Venecuele: "Srbija je spremna da pošalje pomoć"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće i ponudio pomoć prijateljskom narodu Venecuele nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju.

- Sa tugom sam primio vijest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez), dok povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak - poručio je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Dok se suočavamo sa razornim posljedicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, rekao je on.