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ŠTA ĆE TEK BITI ZA 10 GODINA

Vučić najavio da će na skupu u Beogradu roboti zaigrati kolo

Predsjednik Srbije najavio nastup humanoidnih robota na skupu u Beogradu. Navodno će srpski roboti moći plesati uz narodnu muziku

Aleksandar Vučić i robot. Facebook i Pixabay

R. U.

25.6.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na velikom skupu zakazanom za 27. juni u Beogradu biti predstavljeni humanoidni roboti koji će igrati tradicionalno srbijansko kolo Moravac.

-Neće baš da budu govornici, ali slušaće naše govornike i srpsku harmoniku. Igraće po taktovima najboljih srpskih harmonikaša", objasnio je danas u izjavi za brojne srbijanske medije.

Vučić je istakao da roboti simbolizuju tehnološki napredak Srbije i razvoj robotike u zemlji. Pojedini mediji navode da će roboti nositi imena „Milutin“ i „Dragutin“ te biti odjeveni u narodnu nošnju.

Skup „Srbija, jedna porodica“ bit će održan ispred Narodne skupštine u Beogradu, a među najavljenim sadržajima je i razvijanje zastave Srbije duže od 500 metara. 

# ROBOT
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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