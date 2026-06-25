Vučić najavio da će na skupu u Beogradu roboti zaigrati kolo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na velikom skupu zakazanom za 27. juni u Beogradu biti predstavljeni humanoidni roboti koji će igrati tradicionalno srbijansko kolo Moravac.

-Neće baš da budu govornici, ali slušaće naše govornike i srpsku harmoniku. Igraće po taktovima najboljih srpskih harmonikaša", objasnio je danas u izjavi za brojne srbijanske medije.

Vučić je istakao da roboti simbolizuju tehnološki napredak Srbije i razvoj robotike u zemlji. Pojedini mediji navode da će roboti nositi imena „Milutin“ i „Dragutin“ te biti odjeveni u narodnu nošnju.

Skup „Srbija, jedna porodica“ bit će održan ispred Narodne skupštine u Beogradu, a među najavljenim sadržajima je i razvijanje zastave Srbije duže od 500 metara.