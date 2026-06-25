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STRAVIČNO

Policija na Kosovu zaustavila automobil: U gepeku pronašli ukradenu jagnjad

Muškarac iz okoline Prizrena osumnjičen je da je ukrao nekoliko jagnjadi vrijednih oko 1.000 eura, istraga o slučaju i dalje traje

Policija na Kosovu zaustavila automobil: U gepeku pronašli ukradenu jagnjad. Facebook

B. A.

25.6.2026

Policija je uhapsila muškarca D. T. (62) iz sela Donja Srbica kod Prizrena (Kosovo) zbog sumnje da je počinio tešku krađu i ukrao više jagnjadi iz sela Pirane.

Prema navodima policije, krađa je prijavljena 14. juna, a osumnjičeni je identifikovan i pronađen nekoliko dana kasnije. Sumnja se da je ukradena grla nakon krađe prodao različitim osobama.

Tokom nastavka istrage policijski službenici pronašli su troje ukradenih jagnjadi u dvorištu jedne kuće u Donjoj Srbici. Nakon obavljenih procedura životinje su vraćene njihovom vlasniku.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podnesena krivična prijava. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila da li su u ovaj slučaj bile uključene i druge osobe, prenosi Telegraf.rs.

# KOSOVO
# KRAĐA
# POLICIJA
# JAGNJAD
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