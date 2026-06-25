FBI i crnogorska policija u zajedničkoj akciji: Uhapšen haker koji je nanio štetu univerzitetima u SAD od 3,4 milijarde dolara

Crnogorska policija u saradnji s Federalnim istražnim biroom (FBI) uhapsila je u Kotoru A.B. (39), državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti traže zbog sumnje u višegodišnje hakerske napade na univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je saopćila Uprava policije Crne Gore, hapšenje su izveli službenici NCB Interpola Podgorica i FAST tima za međunarodne potrage, postupajući po zahtjevu američkih pravosudnih organa, piše Antena M.

A.B. je optužen za zavjeru radi računarske prevare, hakiranje i krađu identiteta. Prema navodima istrage, od 2013. godine učestvovao je u napadima na više od 150 američkih univerziteta, pri čemu je pričinjena šteta procijenjena na više od 3,4 milijarde dolara.

Američke vlasti tvrde da su ukradeni podaci i pristupi kompromitovanim nalozima korišteni u korist Iranske revolucionarne garde (IRGC) i drugih korisnika iz Irana.

Nakon hapšenja, osumnjičeni će biti predat sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji će odlučivati o daljnjem postupku i mogućem izručenju Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz policije ističu da je ovo još jedan rezultat uspješne saradnje crnogorskih sigurnosnih službi i FBI-ja u borbi protiv međunarodnog sajber kriminala.