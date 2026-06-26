U restoranu Edina Džeke paprene cijene: Evo koliko mu košta komad mesa

Dok kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko nastupa na Svjetskom prvenstvu, pažnju javnosti privukao je i njegov ugostiteljski biznis u Hrvatskoj.

Nezaobilazna adresa za turiste

Restoran čiji je Džeko suvlasnik nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Dubrovniku, nedaleko od ulaza u Stari grad kroz Ploče, a posljednjih godina postao je nezaobilazna adresa za brojne turiste, ali i poznate goste iz svijeta sporta, zabave i biznisa.

Ovih dana hrvatski mediji objavili su detalje iz restoranskog menija, a najviše pažnje izazvale su cijene pojedinih jela i pića.

Prema objavljenom cjenovniku, među najskupljim stavkama nalaze se premium steakovi. Za Wagyu ramstek iz Australije potrebno je izdvojiti 169 eura, dok pojedini specijaliteti od mesa dosežu cijenu od gotovo 190 eura. Ribeye steak od 300 grama košta 110 eura.

Ni ostala ponuda ne spada među povoljnije. Burger s crnim tartufima na meniju je po cijeni od 30 eura, dok se cijene koktela kreću između 20 i 26 eura, zavisno od vrste i sastojaka.

Ipak, poznavaoci ugostiteljske scene ističu da se restoran pozicionirao u segment luksuzne gastronomije, gdje se osim hrane naplaćuju i ekskluzivna lokacija, kvalitet namirnica, usluga i cjelokupno iskustvo koje gosti dobijaju.

Najskuplja turistička destinacija

Dubrovnik već godinama važi za jednu od najskupljih turističkih destinacija na Mediteranu, pa visoke cijene u restoranima najviše kategorije nisu neuobičajena pojava. Uprkos tome, objavljeni cjenovnik izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se vodi rasprava o tome da li takva ponuda zaista opravdava tražene iznose.

Dok jedni smatraju da vrhunska gastronomija ima svoju cijenu, drugi ističu da su ovakvi restorani dostupni tek manjem broju gostiju, prije svega turistima i klijenteli s većom kupovnom moći.