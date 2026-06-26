Nova pravila za taksiste: Više nema neprijatnih iznenađenja

Visoke cijene određenih vožnji taksijem tema su koja se ponovo otvara u Hrvatskoj već godinama, posebno tokom turističke sezone kada društvene mreže i mediji često bilježe slučajeve putnika koji plaćaju desetine ili čak stotine eura za kratka putovanja.

Zbog takvih situacija, sve se više poziva na strožiju regulaciju tržišta i veću zaštitu potrošača, piše Večernji list.

Zato je Vlada na današnjoj sjednici usvojila izmjene Zakona o prijevozu u drumskom saobraćaju, koje imaju za cilj povećanje transparentnosti cijena, jačanje nadzora nad taksi prijevozom i uvođenje strožih pravila za obavljanje ove djelatnosti.

Izmjenjeni zakon bit će podnijet u skupštinsku proceduru, a jedna od najvažnijih novina je da će putnicima morati biti jasno vidljiva maksimalna cijena prijevoza, kao i planirana ruta putovanja, prije nego što uđu u vozilo.

Ovo bi trebalo da izbjegne neprijatne situacije u kojima putnici saznaju koliko će morati da plate tek nakon završetka vožnje.

Pored toga, uvode se mjere za profesionalizaciju autotaksi poslovanja. Zakon će stvoriti pravni osnov za uvođenje posebnih TX registarskih tablica za taksi vozila, što bi trebalo da olakša njihovo prepoznavanje i praćenje u saobraćaju.

Predviđene su i strožije prekršajne ​​sankcije za prekršioce, a ovlaštenja nadzora proširena su na opštinske straže, policiju i carinsku upravu.



