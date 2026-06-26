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DUBROVNIK

Plenković dao podršku Darijani Filipović za člana Predsjedništva BiH

Održan sastanak dva HDZ-a, premijer Hrvatske pozvao na veću izlaznost hrvatskih birača u BiH

Filipović, Plenković i Čović. Pixsell/FENA

D. E.

26.6.2026

U Dubrovniku je danas održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a BiH, na kojem se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u BiH.

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je cilj konsultacija bolja koordinacija i usuglašavanje podrške uoči izbora u BiH početkom oktobra, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i sudjelovanje u izbornom procesu, prenosi HRT.

- Želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati da se registriraju kako bi sudjelovali u demokratskom procesu. Dajemo potporu Darijani Filipović da postane članica Predsjedništva BiH kao legitimna predstavnica hrvatskih političkih stranaka - rekao je Plenković.

# SASTANAK
# HDZ
# ANDREJ PLENKOVIĆ
# DUBROVNIK
# HDZBIH
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