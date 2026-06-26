Plenković dao podršku Darijani Filipović za člana Predsjedništva BiH

U Dubrovniku je danas održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a BiH, na kojem se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u BiH.

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je cilj konsultacija bolja koordinacija i usuglašavanje podrške uoči izbora u BiH početkom oktobra, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i sudjelovanje u izbornom procesu, prenosi HRT.

- Želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati da se registriraju kako bi sudjelovali u demokratskom procesu. Dajemo potporu Darijani Filipović da postane članica Predsjedništva BiH kao legitimna predstavnica hrvatskih političkih stranaka - rekao je Plenković.