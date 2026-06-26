Druga dionica auto-puta Bar–Boljare u pripremi: EU i EBRD podržali projekat od 693 miliona eura

Dionica auto-puta od Mateševa do Andrijevice, za koju su danas započeti pripremni radovi, treba da bude još jedan dokaz da Crna Gora sada gradi odgovorno, planski i u interesu svih građana, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je to rekao na ceremoniji u Mateševu povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici auto-puta Bar - Boljare, od Mateševa do Andrijevice, koja će biti duga 23 kilometra.

Spajić je kazao da je njegova ideja bila da ta ceremonija bude održana još prije dvije godine i da radovi na drugoj dionici auto-puta počnu u prvoj godini mandata Vlade.

- Ta namjera odražavala je realnu potrebu da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region države, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamičniji ekonomski rast - rekao je Spajić, dodajući da strpljenje pretvara želje u prilike.

Kako je naveo, prepoznajaći značaj projekta, na odlučnost Vlade reagovali su Evropska unija (EU) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koji su na tom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni i da doprinesu.

- Sa 150 miliona EUR bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je EU ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona EUR kredita pod izuzetno povoljnim uslovima - do ovog trenutka došli smo uz sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje - kazao je Spajić.

On je naglasio da je povjerenje ključ, a transparentnost norma.

Spajić je kazao da nije od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima.

- Niti je ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali sam onaj koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju - rekao je Spajić.

On je rekao da su njihova očekivanja pretočena u ugovor koji je, bez dileme, presedan za jednu takvu investiciju u Crnoj Gori.

Prema riječima Spajića, to je ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstezivno štiti interese države.

Kako je dodao, novi Zakon o auto-putu eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci, kroz poreske olakšice, mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore.

- Da bih bio do kraja potpuno jasan - svaki EUR iz kredita i iz evropskog granta završiće u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se neće tolerisati - poručio je Spajić.

Još dobrih vijesti

On je poručio i da se brzo može očekivati još dobrih vijesti kada je riječ o razvoju saobraćajne infrastrukture.

- Pred nama je čitav investicioni ciklus koji će u narednih nekoliko godina potpuno promijeniti infrastrukturu naše države - dodao je Spajić.

On je naveo da do 2028. godine žele da država uveliko živi svoju najveću transformativnu fazu u oblasti infrastrukture.

Spajić je istakao da žele da grade puteve, željeznicu, mostove i koridore koji će omogućiti da Crna Gora dostigne standarde razvijenijih evropskih država, pa i da ih prestigne.

Složena i vrijedna investicija

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Johan Satler rekao je da su planine Crne Gore blagoslov, ali i kletva, jer je povezivanje različitih krajeva države uvijek bilo i bit će teško i skupo.

Prema njegovim riječima, podržavajući izgradnju dionice auto-puta, EU je, zajedno sa EBRD, omogućila Crnoj Gori da obezbijedi izuzetno povoljnu finansijsku konstrukciju za veoma složenu i vrijednu investiciju.

- Jednokratnim bespovratnim grantom u iznosu od 150 miliona EUR, EU pruža uslove kakve nijedan drugi partner nije mogao da ponudi - kazao je Satler.

I on je podsjetio da se radi o najvećem grantu koji je EU ikada dodijelila Crnoj Gori.

- Omogućena je realizacija projekta ukupne vrijednosti od približno 693 miliona EUR, koji uključuje i kredit EBRD-a od 200 miliona EUR, kao i nacionalno finansiranje - kazao je Satler.

Prema njegovim riječima, podrška EU uvijek dolazi zajedno sa evropskim standardima i vrijednostima.

Kako je pojasnio, to se prije svega odnosi na značaj kvalitetnih studija procjene uticaja na životnu sredinu, stroge standarde zaštite prirode, kao i obavezu da auto-put bude izgrađen u skladu sa evropskim standardima bezbjednosti u saobraćaju.

- Ne smijemo zaboraviti ni dosljednu posvećenost EU slobodnoj i fer tržišnoj konkurenciji, bez obzira na to ko bude izabran na tenderu - rekao je Satler.

On je naglasio da za Crnu Goru, kao buduću članicu EU, poštovanje tih vrijednosti i standarda nije samo obaveza – već i preduslov ekonomskog prosperiteta i održivog razvoja.

- Ovo je samo nagovještaj onoga što slijedi. Kada Crna Gora postane članica EU i dobije pristup kohezionim fondovima, ovakvi projekti više neće biti izuzetak, već pravilo - kazao je Satler.

Prema njegovim riječima, ova dionica auto-puta puni potencijal ostvarit će kada Crna Gora i Srbija završe auto-put Bar–Beograd, čime će postati sastavni dio transportnog koridora Zapadni Balkan – Istočni Mediteran.

Zelenija i održivija rješenja

Satler je ukazao i na potrebu da države posvete više pažnje zelenijim i održivijim rješenjima u saobraćaju, koja doprinose smanjenju emisije ugljen-dioksida.

On je pozdravio inicijativu Crne Gore da istraži mogućnosti korišćenja solarne energije na auto-putevima, navodeći da upravo takve inovacije žele da vide u Crnoj Gori.

- Posebno me raduje što se ovaj projekat i podrška EU realizuju upravo na sjeveru Crne Gore. To je dio koji je dugo bio zapostavljen, a koji je jedan od najljepših krajeva koje sam imao priliku da upoznam tokom proteklih nekoliko godina - rekao je Satler.

Kako je istakao, auto-putem, kao i rekonstrukcijom željezničke infrastrukture, žele da doprinesu održivom i ravnomjernom razvoju manje razvijenih regiona Crne Gore.

Važan poduhvat

Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić rekao je da danas nastavljaju izgradnju auto-puta Bar–Boljare, projekta koji predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih i infrastrukturnih poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore.

- Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje sjevera Crne Gore, posebno opština Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje, Rožaje. Njena izgradnja unaprijediće kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanja bržim i bezbjednijim - rekao je Ljiljanić.

Kako je kazao, po završetku radova, od Podgorice do Andrijevice stizat će se za manje od 40 minuta.

- Za Monteput ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, ali i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti i veoma zahtjevni geološki uslovi - naveo je Ljiljanić i dodao da će zato učiniti sve da radove realizuju odgovorno, stručno i transparentno, u predviđenim rokovima i u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbjednosti.

On je naglasio da takav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika – državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava.

Ljiljanić je ukazao da je važna i saradnja sa lokalnim stanovništvom i zahvalio mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili Potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje pomažu da projekat bude realizovan na najbolji mogući način.

- Vjerujem da ćemo zajedničkim radom izgraditi dionicu koja će donijeti dugoročnu korist ovim krajevima i budućim generacijama - kazao je Ljiljanić.

On je zahvalio Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci i posvećenosti ovom važnom infrastrukturnom projektu, kao i Evropskoj komisiji i EBRD na ukazanom povjerenju, finansijskoj podršci i kontinuiranom partnerstvu.

Ljiljanić je istakao da je potvrda značaja projekta činjenica da su bespovratna sredstva odobrena za taj projekat najveći pojedinačni grant koji je EU do sada dodijelila Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, čeka ih zahtjevan posao i zato od projektanta i izvođača radova, konzorcijuma PowerChina, STECOL i PowerChina Chengdu, očekuju profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekta.

- Ista očekivanja imamo i od nadzornog organa i konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom, uz međusobno povjerenje i poštovanje najviših standarda, uspješno realizovati ovaj projekat i izgraditi dionicu na koju ćemo svi biti ponosni - poručio je Ljiljanić.

Važna prekretnica

Predsjednik PowerChina Eurasia Liu Shaoquan rekao je da današnji početak radova označava zvaničan početak faze realizacije projekta i predstavlja važnu prekretnicu u njegovom razvoju.

On je kazao da su svjesni da projekat izgradnje druge dionice auto-puta predstavlja ključni dio nacionalne saobraćajne infrastrukture Crne Gore i da ima veliki strateški značaj za unapređenje povezanosti i podsticanje regionalnog ekonomskog razvoja.

- Značajno će poboljšati saobraćajne uslove na sjeveru zemlje i donijeti dugoročne društvene i ekonomske koristi - rekao je Shaoquan i istakao da za PowerChina to nije samo još jedan komercijalni građevinski projekat, već i važna posvećenost razvoju infrastrukture Crne Gore i prosperitetu lokalnih zajednica.

On je objasnio da današnjim početkom radova započinje puna realizacija svih projektnih aktivnosti, uključujući optimizaciju geodetskih i geoloških istraživanja, izradu glavnog projekta, planiranje i izvođenje radova.

- U potpunosti smo svjesni složenosti ovog projekta, koji podrazumijeva veliki broj mostova i tunela, kao i zahtjevne geološke uslove, što nameće visoke standarde u upravljanju projektom. Konzorcijum će u potpunosti iskoristiti svoje međunarodno iskustvo u izgradnji mostova i tunela u složenim terenskim uslovima, uz striktno poštovanje svih ugovornih obaveza u oblasti projektovanja, izvođenja i upravljanja projektom - kazao je Shaoquan.

On je naveo da će posebnu pažnju posvetiti zaštiti životne sredine, bezbjednosti i zdravlju na radu, kvalitetu izvedenih radova i završetku projekta u ugovorenom roku.

- Tokom realizacije projekta aktivno ćemo sprovoditi sve ključne aktivnosti, uključujući geodetska istraživanja, izradu glavnog projekta, koordinaciju u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i organizaciju izvođenja radova - rekao je Shaoquan.

On je zamolio za nastavak snažne podrške i efikasne koordinacije od Vlade Crne Gore, kompanije Monteput i inženjera projekta.

Kako je kazao, svjesni da radovi mogu privremeno izazvati određene poteškoće za građane i lokalne zajednice.

- Preduzet ćemo sve neophodne mjere kako bismo te uticaje sveli na najmanju moguću mjeru i iskreno molimo građane za razumijevanje i saradnju - naglasio je Shaoquan.

On je poručio da ovaj auto-put predstavlja mnogo više od saobraćajnice i da je to most prijateljstva i saradnje između Kine i Crne Gore.

Saradnja Kine i Crne Gore

Ambasador Kine u Crnoj Gori Chen Xufeng rekao je da auto-put od Mateševa do Andrijevice ima izuzetan značaj za podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, ubrzanje ekonomskog rasta i unapređenje povezanosti sa susjednim državama.

On je istakao da je prioritetna dionica auto-puta, koju je izgradila kineska kompanija, do sada opslužila više od deset miliona vozila, ostvarivši značajne ekonomske i društvene koristi i postavši vodeći projekat naše praktične saradnje.

- Danas početak izgradnje druge dionice predstavlja novu važnu prekretnicu. Po završetku radova, ona će dodatno proširiti mrežu auto-puteva u Crnoj Gori i još snažnije povezati sjever i jug zemlje - kazao je Xufeng.

On je poručio da su uvjereni da će PowerChina njegovati duh kineskog graditeljskog umijeća, slijediti principe visokokvalitetne saradnje u okviru Inicijative „Pojas i put“ i izgraditi vrhunski projekat koji će predstavljati novi simbol bilateralne saradnje Crne Gore i Kine.

Xufeng je podsjetio na rezultate saradnje Kine i Crne Gore u brojnim oblastima, među kojima je i infrastruktura, navodeći da će u narednom periodu kompanije iz obje države dodatno sarađivati na ključnim projektima, uključujući zaobilaznicu oko Budve i rekonstrukciju željezničke pruge R4.

- U oblasti zelene energije, vjetroelektrana Možura nastavlja da obezbjeđuje stabilno snabdijevanje čistom električnom energijom, dok će Termoelektrana Pljevlja, nakon završetka ekološke rekonstrukcije, ispunjavati međunarodne standarde emisije štetnih gasova. Ovi projekti predstavljaju živ primjer obostrano korisne saradnje između Kine i Crne Gore i donijeli su opipljive koristi građanima - rekao je Xufeng.

Ministar saobraćaja Filip Radulović rekao je da početak pripremnih radova druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice znači sigurniju, povezaniju i perspektivniju budućnost za sjever Crne Gore.

- Realizacija ovog projekta donijeće više prilika za naše građane, brži razvoj privrede, nove investicije, ali i bolji život za porodice koje ovdje ostaju, rade i stvaraju - kazao je Radulović i dodao da je taj auto-put simbol ravnomjernog razvoja države i potvrda da nijedan kraj Crne Gore nije zaboravljen i da svi građani zaslužuju jednake šanse za napredak.

On je naglasio da bolja putna infrastruktura znači veću bezbjednost, efikasniji transport ljudi i robe, snažniji turizam i kvalitetnije uslove za život i poslovanje. „Ovaj projekat, ali i radovi na drugim infrastrukturnim projektima širom zemlje, pokazatelj su da radimo ozbiljno, odgovorno i domaćinski, sa jasnim ciljem – da ono što smo obećali pretvorimo u djelo“, poručio je Radulović.

On je kazao da korak po korak grade temelje modernije Crne Gore, ulažući u projekte koji će decenijama služiti građanima.

- Neka nam je srećan početak realizacije ovog projekta koji će, siguran sam, promijeniti Crnu Goru, učiniti je dostupnijom, ojačati njen razvojni potencijal i otvoriti nove mogućnosti za generacije koje dolaze. Nastavljamo da gradimo modernu, razvijenu i uspješnu Crnu Goru – na ponos svih njenih građana - zaključio je Radulović.