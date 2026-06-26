Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru: "Možda ćemo morati da pristupimo recipročnim merama"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi Srbija mogla uvesti recipročne mjere prema Crnoj Gori nakon odluke da se glavnom uredniku Informera Draganu Vučićeviću zabrani ulazak u tu zemlju, ocijenivši taj potez kao "veliku grešku".

Tokom obilaska saobraćajnice od Adrana do Preljine, koju pojedini mediji nazivaju i "prvi 5G auto-put", Vučić je kazao da su bezbjednosne službe dostavile informaciju da je Vučićević označen kao nepoželjan u Crnoj Gori, te da se ta informacija još provjerava. Dodao je da je ranije, kako tvrdi, "uvijek štitio one koji su najgnusnije govorili o njemu", referirajući se na glumca Sergeja Trifunovića.

- Ne smijete kažnjavati ljude koji misle drugačije... Volio bih da isprave tu veliku grešku, inače ćemo pristupiti recipročnim mjerama, a to može pogoditi građane Crne Gore . rekao je Vučić.

On je naveo i da, prema njegovim riječima, predstavnici Crne Gore "godinama vode kampanju i neprijateljski odnos prema Srbiji i njenom državnom rukovodstvu".

Na pitanje na koga bi se odnosile eventualne mjere, Vučić je odgovorio da bi one mogle biti usmjerene prema "mnogima koji su učestvovali u hibridnim aktivnostima protiv Srbije", te dodao da ti isti ljudi vikendom, kako je rekao, "posjećuju svoje stanove u Beogradu na vodi".