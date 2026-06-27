Majka ubijenog dječaka progovorila: Opisala reakciju roditelja dječaka ubice na saslušanju

Sanja Simić, majka ubijenog dječaka Andreja Simića (13) prokomentarisala jučerašnje saslušanje krivično neodgovornog dječaka ubice M.M. na suđenju njegovim roditeljima M.M. i M.M.M. u Višem sudu u Nišu.

Teško djelo

- Ne mogu ni da ga opravdam, ne mogu apsolutno ništa. Koliko su krivi roditelji za mene i on je kriv. Apsolutno se ne slažem sa tim da ne odgovaraju ispod 13. godine. Moraju da odgovaraju, znači ako si bio sposoban da uradiš nešto tako, bićeš sposoban i da odgovaraš - prokomentarisala je Simić ovim riječima.

Optuženi se terete za teško djelo protiv opšte sigurnosti počinjeno u saizvršilaštvu, kao i za krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica. Na jučerašnjem ročištu, putem video-linka, svjedočio je njihov sin, koji je nakon počinjenog zločina smješten u specijalnu psihijatrijsku ustanovu u Beogradu.

Sanja Simić je navela da su roditelji dječaka ubice tokom njegovog svjedočenja u sudnici bili emotivni i da su plakali.

– Plakali su i treba da plaču. I ja sam plakala i niko mene nije pitao kako je meni bilo ni ništa. Oni ga vide, znaju da je živ. Nahranjen, ugojen – rekla je Sanja poslije suđenja.

Sanja Simić je kazala da su joj prethodni dani bili izuzetno teški, jer je s velikim emotivnim opterećenjem čekala svjedočenje maloljetnika koji je, kako navodi, brutalno usmrtio njenog sina.

– Jako je bilo teško, danima unazad sam ja u posebnom stanju, nisam dobro, generalno nisam dobro. Ne može biti dobro, kažem vam opet, jako me boli mogućnost da oni vide svoje dijete, da oni imaju ponovo sva prava. Ja se ne mirim uopšte sa činjenicom da se ovdje gleda ovoliko zakon – rekla je Sanja Simić.

Presuda do kraja godine

Ona je izrazila nadu da bi presuda mogla biti donesena do kraja godine, navodeći da se postupak nastavlja u narednim mjesecima.

Prema njenim riječima, sljedeće ročište je zakazano za otprilike mjesec dana, dok bi nastavak suđenja mogao biti od septembra, u zavisnosti od rasporeda. Istakla je da predstoji saslušanje svjedoka, zatim izvođenje materijalnih dokaza i vještačenja, nakon čega bi, kako očekuje, trebalo uslijediti donošenje presude, uz mogućnost žalbenog postupka.

Podsjetimo, suđenje roditeljima dječaka ubice M.M. i M.M.M. počelo je 9. februara ove godine pred Višim sudom, a oni se terete za teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu te za zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Na početku procesa negirali su krivicu, a kasnije su iskoristili zakonsko pravo da se brane šutnjom. Iako je ranije postojala najava da će iznijeti odbranu, od toga su odustali, uz obrazloženje da ne žele učestvovati u postupku dok, kako tvrde, traje medijski pritisak.

Suđenje se vodi bez prisustva javnosti, jer je sudsko vijeće odlučilo da isključi javnost radi zaštite interesa maloljetnika.