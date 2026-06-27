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TRAGEDIJA

Teretni voz izletio iz šina i udario u jumbo plakat

Na licu mjesta očekuje se policijski uviđaj koji bi trebao utvrditi uzrok i okolnosti iskliznuća

Teretni voz udario u konstrukciju panoa. Tportal.hr

Z. V.

27.6.2026

Teretni voz iskočio je iz šina u subotu u zagrebačkom naselju Gajnice, u blizini stare tvornice cementa.

Nakon iskliznuća, voz je završio van kolosijeka i udario u konstrukciju reklamnog panoa, koji se nalazi oko petnaestak metara od pothodnika otvorenog prošle godine.

Svjedoci za Tportal navode da je, da je voz u tom trenutku išao većom brzinom, mogao završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i odvija se saobraćaj, te ističu da je time izbjegnuta veća nesreća.

Na licu mjesta očekuje se policijski uviđaj koji bi trebao utvrditi uzrok i okolnosti iskliznuća.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.

# NESREĆA
# TERETNI VOZ
# ZAGREB
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