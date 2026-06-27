Teretni voz izletio iz šina i udario u jumbo plakat

Teretni voz iskočio je iz šina u subotu u zagrebačkom naselju Gajnice, u blizini stare tvornice cementa.

Nakon iskliznuća, voz je završio van kolosijeka i udario u konstrukciju reklamnog panoa, koji se nalazi oko petnaestak metara od pothodnika otvorenog prošle godine.

Svjedoci za Tportal navode da je, da je voz u tom trenutku išao većom brzinom, mogao završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i odvija se saobraćaj, te ističu da je time izbjegnuta veća nesreća.

Na licu mjesta očekuje se policijski uviđaj koji bi trebao utvrditi uzrok i okolnosti iskliznuća.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.