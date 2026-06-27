Bivši premijer Crne Gore obmanuo javnost: Dritan nije počasni Njujorčanin

Bivši premijer Crne Gore i lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović nije proglašen za počasnog građanina Njujorka. To je "Vijestima" potvrdila kancelarija Kristofera Marte (Christopher Marte), člana Gradskog vijeća Njujorka (New York City Council), koji je zajedno s još pet kolega iz tog zakonodavnog tijela potpisao povelju uručenu Abazoviću u SAD-u. GP URA i bivši premijer su ranije tvrdili da se radi o “specijalnom priznanju – počasnom građaninu”. “Gradsko vijeće Njujorka nema ovlaštenje da proglašava počasne građane. Vijeće je izdalo proglas, koji je pravni dokument u kojem se pominju dostignuća bivšeg ministra”, saopćila je redakciji kancelarija Martea, koji u Gradskom vijeću Njujorka predstavlja Manhattan. Bez odgovora To znači da su GP URA i njen lider javnost doveli u zabludu kada su u srijedu ujutro (24. juni) saopćili medijima i objavili na društvenim mrežama da je Abazović, odlukom Gradskog vijeća Njujorka, postao počasni građanin "Velike Jabuke". GP URA i Abazović nisu odgovorili na pitanja redakcije zbog čega je došlo do takvog predstavljanja.

Dritan Abazović nije počasni građanin Njujorka . R.R. / ATAImages / PIXSELL Dritan Abazović nije počasni građanin Njujorka . R.R. / ATAImages / PIXSELL

Da je tvrdnja o "priznanju" sporna, prvi je ukazao portal "Revije Fokus" (fokuspress.com) iz Njujorka, čiji je reporter s događaja naveo da se na uručenom dokumentu ne pominje titula "počasni građanin Njujorka", niti postoji zvanična odluka o dodjeli tog statusa. Prema njegovim navodima, na povelji piše "proklamacija", a u tekstu se govori o doprinosu javnom životu, promociji demokratskih vrijednosti, međunarodnoj saradnji i povezivanju zajednica. Reporter je istakao i da tokom ceremonije u Gradskoj vijećnici Njujorka članovi Vijeća nisu spominjali dodjelu titule počasnog građanina. Također je pojašnjeno da Vijeće i njegovi članovi redovno izdaju proklamacije pojedincima, organizacijama i zajednicama kao vid javnog priznanja, koje ima ceremonijalni karakter. Osim Marte, povelju su, prema navodima GP URA, potpisali i Dejvid M. Kar (Brooklyn), Kamila M. Henks (Staten Island), Frenk Morano (Staten Island), Džastin Sančez (Bronx) i Fil Vong (Queens). Abazovićeva stranka je ranije saopćila da je u njujorškoj gradskoj vijećnici održana svečana ceremonija "u čast državnosti Crne Gore", kojoj su prisustvovali gradski zvaničnici, dijaspora i predstavnici udruženja. Navode da je Abazović tom prilikom poručio da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta i država. - Danas, kada Crna Gora u Gradskoj vijećnici Njujorka, jednog od najvažnijih gradova na svijetu, obilježava Dan državnosti, stigla je potvrda da zalaganje za prave vrijednosti nije uzaludno - rekao je on.