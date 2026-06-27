Mladić se utopio u Jarunu, policija poslala upozorenje kupačima

Dvadesetosmogodišnji mladić utopio se sinoć u zagrebačkom jezeru Jarun, saopćila je danas zagrebačka policija, koja je nakon tragedije građanima uputila apel na oprez prilikom kupanja.

Prema navodima policije, mladić je oko 15 sati došao na Jarun s prijateljima, a oko 22 sata ušao je u vodu. Nakon nekoliko minuta nije izronio. Prijatelji i građani izvukli su ga na obalu i pozvali Hitnu pomoć, ali je uprkos pokušajima reanimacije preminuo. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na krivično djelo.

Očevidac je ispričao da su prijatelji odmah skočili u vodu kada su primijetili da mladić ne izranja.

Policija podsjeća građane da se kupaju isključivo na uređenim kupalištima, izbjegavaju ulazak u vodu nakon obroka ili konzumacije alkohola te da u vodu ulaze postepeno. Posebno upozoravaju na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima zbog virova, naglih promjena dubine i temperature te podvodnog rastinja.