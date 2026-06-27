Uhapšena dvojica Gruzijaca zbog krađe više od 11.000 eura u Kotoru, za trećim se traga

Crnogorska policija uhapsila je dvojicu državljana Gruzije zbog sumnje da su iz ruksaka jednog gosta u kafiću u Starom gradu u Kotoru ukrali više od 11.000 eura, dok se za trećim osumnjičenim i dalje traga.

Uhapšeni su S. K. (36) i L. Š. (44), a policija intenzivno traga za J. Č. (33), prenose crnogorski mediji.

Prema sumnjama istražitelja, trojica osumnjičenih su 16. juna iz ruksaka osobe iz Tivta, koja je boravila u jednom ugostiteljskom objektu u Starom gradu, otuđili više od 11.000 eura.

Prilikom pretresa kod uhapšenih je pronađen dio novca za koji se sumnja da potiče iz krađe i koji će biti vraćen vlasniku.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni dežurnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, dok policija nastavlja potragu za trećim članom grupe.