Branislav Lečić glumi zločinca Šešelja u filmu "Kako sam pobijedio Hag"?

U pojedinim režimskim medijima u Srbiji i na društvenim mrežama pojavili su se navodi da će glumac Branislav Lečić tumačiti ratnog zločinca Vojislava Šešelja u filmu "Kako sam pobedio Hag“, prenosi beogradski Danas.

Među objavama se navodi da je u pitanju dokumentarno-igrani film, čije je snimanje privedeno kraju.

Aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović kaže da je "najava da će se snimati film o Vojislavu Šešelju potvrda njene sumnje da smo dio nekog somnabulnog, perverznog i užasnog eksperimenta".

- Taj najmaligniji oblik života već decenijama davi srpsko društvo, proždire svaku normalnost i ljudskost i na sve to, sada mu valja snimiti i film.

Doduše, vrlo je logično da u društvu gde je on idol, a politički je i (ne)moralni učitelj i uzor čovjeku koji je sa svojom bandom, kidnapovao državu, takvo biće bude uvažavano i glorifikovano u filmovima - poručuje ova aktivistkinja.