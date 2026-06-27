Vučić: Ovo su moji posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas na mitingu Srpske napredne stranke ispred Narodne skupštine Srbije, poručivši da bi ovo mogao biti njegov posljednji nastup pred tolikim brojem građana kao predsjednik države.

- Govorili su da nikada neću napustiti predsjedničku funkciju, ovo su moji posljednji dani i sedmice kao predsjednika Republike - rekao je Vučić.

Najavio je i nove ekonomske mjere, uz poruku da građane očekuju povećanja primanja.

- Bit ćete veoma zadovoljni novim mjerama i slijedi vam i veliko povećanje penzija, i prije januara, dakle računamo u novembru i decembru, već ove godine. A imat ćemo i prije toga nešto što će mnogo da vas obraduje - istakao je predsjednik Srbije.

Vučić je također najavio i tehnološke novine, navodeći da bi proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji mogla početi od avgusta, u fabrikama za koje tvrdi da će biti naprednije nego one u Kini.