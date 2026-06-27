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BEOGRAD

Vučićevo pitanje za Bošnjake Sandžaka: Ko vam je izgradio najviše bolnica, puteva

Neka ništa meni ne govore, samo neka pred sebe i svoje porodice izađu s tim i čini mi se da će svima biti sve jasno, rekao je Vučić

Aleksandar Vučić. Anadolija

S. S.

27.6.2026

Na današnjem masovnom skupu u Beogradu pod nazivom "Srbija, jedna porodica", govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On se zahvalio Bošnjacima iz Novog Pazara koji su se također odazvali u velikom broju na ovaj skup.

- I da ih zamolim samo za jednu stvar: Da samo razmisle i neka kažu sebi, ne meni, ko im je izgradio najviše puteva, ko im je izgradio najviše bolnica od Drugog svjetskog rata do ovamo. Neka ništa meni ne govore, samo neka pred sebe i svoje porodice izađu s tim i čini mi se da će svima biti sve jasno - poručio je Vučić. 

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# BEOGRAD
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