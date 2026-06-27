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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Autobus sletio s puta: Povrijeđeno 12 putnika, vraćali se s mora

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a istraga treba utvrditi tačne okolnosti nesreće

Uzrok nesreće bit će utvrđen istragom. N. Bilić (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. B.

27.6.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u blizini Bačke Topole povrijeđeno je 12 osoba nakon što je autobus sletio sa kolovoza.

Prema informacijama koje je potvrdila Subotica.com, autobus se kretao iz pravca Novog Sada prema Horgošu kada je iz još neutvrđenih razloga sletio s puta. Sedam putnika zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je pet osoba lakše povrijeđeno.

Povrijeđeni su zbrinuti u Opštoj bolnici u Subotici, a najmanje jedna osoba, zbog težine povreda, prevezena je u Beograd na dalje liječenje.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a istraga treba utvrditi tačne okolnosti nesreće.

Prema nezvaničnim informacijama, autobus je prevozio putnike koji su se vraćali s ljetovanja na Hvaru. Putovanje je započelo jučer, a nesreća se dogodila svega nekoliko desetina kilometara prije planiranog dolaska u Suboticu.

U autobusu se nalazilo 17 putnika koji su trebali završiti putovanje u Subotici.

# AUTOBUS
# NESREĆA
# SUBOTICA
# BAČKA TOPOLA
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