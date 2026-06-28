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IZDATE UPUTE

Vanredna situacija u Guči: Procurio amonijak, građanima upućeno hitno upozorenje

Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci i specijalizovane ekipe za intervencije sa opasnim materijama

Mještanima Guče naređeno da ostanu u kućama. Društvene mreže

Z. V.

28.6.2026

Nakon što je tokom noći, oko 00:50 sati, došlo do curenja amonijaka iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči, nadležni su uputili hitno upozorenje građanima.

Mještanima je naloženo da odmah zatvore prozore i vrata, isključe ventilaciju, klima-uređaje i druge uređaje koji uvlače zrak, te da ostanu u svojim domovima dok traje opasnost.

Građanima koji su se zatekli na otvorenom preporučeno je da se udalje bočno u odnosu na smjer vjetra, a ukoliko osjete jak i iritirajući miris amonijaka, da zaštite disajne puteve mokrom krpom ili peškirom.

Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci i specijalizovane ekipe za intervencije sa opasnim materijama. Područje je obezbijeđeno, a ekipe rade na pronalasku izvora curenja i saniranju problema.

Nadležni apeluju na građane da ne prilaze mjestu događaja, ne šire paniku i da se pridržavaju svih uputa službi.

Posebno upozorenje odnosi se na korištenje vode – mještanima je savjetovano da do daljnjeg ne koriste vodu iz bunara, lokalnih česmi i otvorenih izvora, već isključivo sigurnu vodu iz provjerenih izvora.

Više informacija o uzroku curenja i eventualnim posljedicama bit će poznato nakon završetka intervencije.

# SRBIJA
# GUČA
# AMONIJAK
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