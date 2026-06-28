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Iz Izraela stižu čestitke Janši zbog odluke da povuče priznanje Palestine: "Na pravoj strani historije"

Ljevičarska vlada, koja je proteklih godina vladala Slovenijom, priznala je palestinsku državu suprotno slovenskom zakonodavstvu, rekao je ranije Janša

Janez Janša. Borut Živulović /F.A.bobo/F.A. BOBO

S. S.

28.6.2026

Izraelski ministar za energetiku i infrastrukturu Eli Koen čestitao je premijeru Slovenije na povlačenju priznanja Palestine.

- Čestitam slovenskom premijeru na ispravnoj i važnoj odluci da povuče slovensko priznanje palestinske države i da premjesti slovensku ambasadu u Jeruzalem, vječnu prijestolnicu Izraela. Ovo je korak koji odražava istinsko prijateljstvo i stajanje na pravoj strani historije - naglasio je.

Janša je nedavno za izraelski list najavio ove poteze i kritizirao prethodnike zbog priznanja Palestine.

- Ljevičarska vlada, koja je proteklih godina vladala Slovenijom, priznala je palestinsku državu suprotno slovenskom zakonodavstvu. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku - istakao je.

# IZRAEL
# JANEZ JANŠA
# SLOVENIJA
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