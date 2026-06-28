Sletio s ceste, mještani ga izvukli iz gorućeg vozila: Ljekari se bore za život mladića

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 4.45 sati dogodila u Galovcu Začretskom, teško je povrijeđen 23-godišnji vozač.

Prema informacijama Policijske uprave krapinsko-zagorske, mladić je automobilom vozio iz pravca Donje Šemnice prema Švaljkovcu, a zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio s kolovoza na travnatu površinu. Automobil je potom udario u betonski propust i zapalio se.

Mještani koji su se našli u blizini uspjeli su izvući povrijeđenog mladića iz gorućeg vozila prije dolaska hitnih službi.

On je prvo prebačen u Opću bolnicu Zabok, a zatim helikopterom Hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje se ljekari bore za njegov život.

Vatrogasci iz Zaboka i Svetog Križa Začretja ugasili su požar, a vozilo je u potpunosti izgorjelo.