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PREDSJEDNIK SRBIJE

Aleksandar Vučić najavio ostavku i prijevremene izbore

Nije precizirao kada će podnijeti ostavku niti kada će raspustiti parlament

Aleksandar Vučić. Fena

Dž. R.

29.6.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da će podnijeti ostavku u roku od nekoliko sedmica i da će zemlja održati prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore, nakon 18 mjeseci antivladinih protesta.

- Bit ću predsjednik još samo nekoliko sedmica, a onda ću podnijeti ostavku - rekao je Vučić mnoštvu svojih pristalica na provladinom skupu u glavnom gradu Beogradu. Vučićev drugi i posljednji mandat trebao je isteći sredinom 2027. godine.

Vučić je rekao da će pomoći svojoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) da pobijedi na predsjedničkim izborima i prijevremenim parlamentarnim izborima, koji su također prvobitno bili zakazani za 2027. godinu.

- Moj prijedlog je da se naša lista, pobjednička lista na predstojećim izborima, zove 'Ujedinjena Srbija' - kazao je.

Nije precizirao kada će podnijeti ostavku niti kada će raspustiti parlament, što je preduvjet za prijevremene parlamentarne izbore.

U intervjuu za Reuters u februaru, Vučić je rekao da nije siguran šta će raditi nakon isteka mandata, ali nije isključio povratak stranačkoj politici ili pokušaj da postane premijer.

- Volio bih da budem manje angažovan u politici ili da se uopšte ne bavim politikom, ali briga o mom naslijeđu bi mogla zahtijevati neku vrstu angažmana, vidjet ćemo - rekao je.

Vučić je u subotu obećao da će njegova stranka okončati korupciju. Obećao je povećanje penzija i financijskih izdvajanja za siromašne, te poboljšanja u državnim zdravstvenim uslugama.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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