Borba sa vatrenom stihijom: Veliki požar na Visu

Na Visu u nedjelju kasno navečer, oko 22.30 sati, izbio je veliki požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, uz cestu za Podhumlje, izvijestila je stranica Vatrogasci 193.
Na teren su odmah upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažovano.
Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje otežavaju suha vegetacija i širenje vatre otvorenim prostorom. Iako tokom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvim satima brzo širio.
U pomoć su jutros upućena tri kanadera, dok je četvrti zavion u dolasku i bit će uključen u gašenje. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević izjavio je da je požar još aktivan, ali da trenutno ništa nije ugroženo.
Po odluci glavnog vatrogasnog komandira, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca koji će se pridružiti otočkim snagama u gašenju požara.