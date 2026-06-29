Borba sa vatrenom stihijom: Veliki požar na Visu

Na Visu u nedjelju kasno navečer, oko 22.30 sati, izbio je veliki požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, uz cestu za Podhumlje, izvijestila je stranica Vatrogasci 193.

Na teren su odmah upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažovano.