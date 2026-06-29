Trudnica i dijete povrijeđeni u nesreći, automobil završio u potoku

Tudnica i dijete povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći u mjestu Donja Velešnja (Hrvatska) nakon što je automobil sa porodicom završio prevrnut u potoku.

Vatrogasci iz DVD-a Hrvatska Kostajnica su dojavu o nesreći s više opovrijeđenih dobili u 18:44 sati te je sedam pripadnika s dva vozila izašlo na teren kako bi izbavili zarobljene u vozilu.

U nesreći je sudjelovala porodica s dvoje dijece, a povrede su zadobili majka, inače trudnica, i dijete, prenosi Net.hr.

Uz policiju, intervenirala je i hitna pomoć iz Hrvatske Kostajnice te drugi tim hitne iz Sunje. Do dolaska hitnih službi, u pomoć su priskočili prolaznici i drugi građani koji su se tamo zatekli.

Prema riječima vatrogasaca, vozilo u kojem se nalazila porodica završilo je na krovu u potoku.

-Civili u panici, hitna radi svoj posao, a mi krećemo pomagati u izvlačenju i pakiranju trudnice na dugu dasku, objavili su vatrogasci.

Dodatno su provjerili da još nije netko u vozilu.