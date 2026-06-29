Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKA NESREĆA

Trudnica i dijete povrijeđeni u nesreći, automobil završio u potoku

Uz policiju, intervenirala je i hitna pomoć iz Hrvatske Kostajnice te drugi tim hitne iz Sunje

Automobil sa porodicom završio prevrnut u potoku. DVD-a Hrvatska Kostajnica

D. E.

29.6.2026

Tudnica i dijete povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći u mjestu Donja Velešnja (Hrvatska) nakon što je automobil sa porodicom završio prevrnut u potoku.

Vatrogasci iz DVD-a Hrvatska Kostajnica su dojavu o nesreći s više opovrijeđenih dobili u 18:44 sati te je sedam pripadnika s dva vozila izašlo na teren kako bi izbavili zarobljene u vozilu.

U nesreći je sudjelovala porodica s dvoje dijece, a povrede su zadobili majka, inače trudnica, i dijete, prenosi Net.hr.

Uz policiju, intervenirala je i hitna pomoć iz Hrvatske Kostajnice te drugi tim hitne iz Sunje. Do dolaska hitnih službi, u pomoć su priskočili prolaznici i drugi građani koji su se tamo zatekli.

Prema riječima vatrogasaca, vozilo u kojem se nalazila porodica završilo je na krovu u potoku.

-Civili u panici, hitna radi svoj posao, a mi krećemo pomagati u izvlačenju i pakiranju trudnice na dugu dasku, objavili su vatrogasci.

Dodatno su provjerili da još nije netko u vozilu.

# NESREĆA
# POVRIJEĐENI
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.