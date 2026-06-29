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PRIJELAZ GODOVO

Pokušao napustiti Srbiju, ali ga zaustavili na granici: Uhapšen Crnogorac s potjernice

A. K. je pravosnažno osuđen na osam mjeseci zatvora, a presudu je donio Osnovni sud u Beranama zbog krivičnog djela nasilničkog ponašanja

Granična kontrola otkrila potjernicu. Srna

Z. V.

29.6.2026

Državljanin Crne Gore A. K. (32) uhapšen je na graničnom prijelazu Godovo prilikom pokušaja izlaska iz Srbije, nakon što je utvrđeno da se nalazi na međunarodnoj potjernici.

Tokom redovne kontrole putnih dokumenata granična policija je provjerom identiteta ustanovila da je za njim raspisana potjernica koju je izdao NCB Interpol Podgorica, i to zbog izdržavanja zatvorske kazne.

A. K. je pravosnažno osuđen na osam mjeseci zatvora, a presudu je donio Osnovni sud u Beranama zbog krivičnog djela nasilničkog ponašanja.

Nadležni organi Crne Gore i Srbije sada će kroz zvaničnu proceduru provesti komunikaciju u vezi s njegovim izručenjem.

# SRBIJA
# CRNA GORA
# GP GODOVO
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