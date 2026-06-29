Tragedija u susjedstvu: Trinaestogodišnjak preminuo dva dana nakon pada s bicikla

Trinaestogodišnji dječak preminuo je jutros na području Buzeta, dva dana nakon što je pao s bicikla, potvrdila je istarska policija.

Kako su naveli, oko šest sati zaprimljena je dojava Hitne medicinske pomoći da je djetetu potrebna hitna pomoć. Uprkos pokušajima reanimacije, dječaku nije bilo spasa. Po nalogu nadležnog tužilaštva bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti slučaja.

Prema nezvaničnim informacijama, dječak je pao s bicikla u subotu. Navodno se u nedjelju osjećao dobro, ali je u ponedjeljak ujutro pronađen bez svijesti.

Direktorica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić izjavila je za 24sata da je ekipa Hitne pomoći stigla na mjesto događaja nekoliko minuta nakon dojave, ali da, uprkos svim naporima, dječaku nisu uspjeli spasiti život.