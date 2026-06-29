Slovenski par svima prijetio smrću u restoranu, napao i policajce

Istarska policija privela je dvoje slovenskih državljana jer su uznemiravali goste i vlasnika restorana kod Umaga, a potom vrijeđali i napali policajce.

Prema izvještaju, policijski službenici su izašli na teren nakon dojave o svađi u restoranu u Lovrečici gdje je došlo do sukoba između nekoliko osoba.

Po dolasku policije, svi učesnici su se umirili, osim 54-godišnjakinje i 20-godišnjaka koji su nastavili vikati, a ubrzo su krenuli vrijeđati i omalovažavati policajce.

Policajcima prijetila smrću

Žena im je prijetila smrću, a kada joj je rečeno da je uhapšena, pokušala je pobjeći zbog čega su policajci bili prisiljeni upotrijebiti sredstva prisile, navodi se u izvještaju. U tom trenutku, 20-godišnjak je povukao za ruku policijskog službenika u namjeri da oslobodi 54-godišnjakinju. I njega su policajci svladali uz upotrebu sile te su ih oboje priveli u policijsku stanicu.

Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako su 54-godišnjakinja i 20-godišnjak, osim policijskim službenicima, prijetili i 80-godišnjakinji, 86-godišnjaku i 44-godišnjaku s kojima su se sukobili na terasi restorana prije dolaska policije. Pritom je nepoznat broj osoba zadobio tjelesne povrede.

Tjelesne ozljede

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 54-godišnja Slovenka počinila pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne povrede, dok se 20-godišnjaka, također slovenskog državljanina, sumnjiči da je počinio dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede i jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

U nedjelju navečer osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, prenose hrvatski mediji.