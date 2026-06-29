Milanović žestoko "udario" na Plenkovića: Prijeti mlohavom motkom, vojska neće u Pariz, neka pošalje mažoretkinje

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da hrvatska vojska neće učestvovati na vojnoj paradi u Parizu, poručivši da je to u njegovoj ustavnoj nadležnosti kao vrhovnog zapovjednika, piše N1.

Komentarišući premijera Andreja Plenkovića, rekao je da "prijeti mlohavom motkom" te dodao da će biti "onako kako on kaže". Tvrdi da je Plenković još početkom maja dobio poziv francuskog predsjednika Emanuela Makrona, ali da o tome nije razgovarao s njim.

- Ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažuretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Vojska neće ići u Pariz. Ako Plenković želi, neka obuče uniformu i maše hrvatskom zastavom - poručio je Milanović.

Govorio je i o drugim temama, podsjetivši da je njegova vlada riješila pitanje kredita u švicarskim francima, te obrazložio odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu nakon pravosnažne presude.

Dodao je i da neće putovati na utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, već da će ih pratiti iz Hrvatske.