Hrvatski navijač u Torontu zalutao u gay klub, snimak postao hit na mrežama

Pobjeda Hrvatske nad Panamom (1:0) u drugom kolu Svjetskog prvenstva izazvala je veliko slavlje među navijačima na ulicama Toronta, ali je jedan od njih doživio potpuno neočekivanu situaciju.

Snimak njegove zbunjene reakcije nakon što je greškom ušao u gay klub ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne komentare.