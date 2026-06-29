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TRAŽIO MJESTO ZA SLAVLJE

Hrvatski navijač u Torontu zalutao u gay klub, snimak postao hit na mrežama

Na videozapisu se vidi navijač u hrvatskom dresu koji, tražeći mjesto za slavlje, ulazi u jedan od poznatih gradskih klubova tog tipa

Hrvatski navijač u Torontu zalutao u gay klub. Platforma X

M. Až.

29.6.2026

Pobjeda Hrvatske nad Panamom (1:0) u drugom kolu Svjetskog prvenstva izazvala je veliko slavlje među navijačima na ulicama Toronta, ali je jedan od njih doživio potpuno neočekivanu situaciju.

Snimak njegove zbunjene reakcije nakon što je greškom ušao u gay klub ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne komentare.

Na videozapisu se vidi navijač u hrvatskom dresu koji, tražeći mjesto za slavlje, ulazi u jedan od poznatih gradskih klubova tog tipa. U trenutku kada je shvatio gdje se nalazi, kamera je zabilježila njegov izraz lica – kombinaciju iznenađenja, zbunjenosti i nevjerice – što je ubrzo postalo hit na internetu.

U komentarima ispod objave mnogi su se našalili da će ubuduće dvaput provjeriti lokaciju prije nego što uđu u nepoznat klub.

# TORONTO
# NAVIJAČ
# HRVATSKA
# MUNDIJAL 2026
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