Ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda u slučaju "Tunel": Slijedi novo suđenje

Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu poznatom kao “Tunel”, prihvativši žalbu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i vratio slučaj Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopćeno je iz tog suda.

Tunel dužine oko 30 metara bio je prokopan iz iznajmljenog stana u zgradi u blizini Višeg suda do sudskog depoa, a otkriven je 11. septembra 2023. godine, nakon što su službenici primijetili ispreturane predmete u prostoru depoa.

U depou Višeg suda čuva se oko 100.000 predmeta, uključujući dokazni materijal, drogu, oružje, municiju i eksploziv, a do danas nije sa potpunom sigurnošću utvrđeno šta je sve iz njega nestalo.

Viši sud u Podgorici nalazi se u centru grada, u neposrednoj blizini Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, Centralne banke Crne Gore i zgrade predsjednika države.

Prvostepena presuda

Prvostepenom presudom bili su oslobođeni optužbi Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić, kojima se na teret stavljalo krivično djelo kriminalnog udruživanja u sticaju s teškom krađom u saizvršilaštvu.

Istom presudom oslobođena je i Katarina Baćović, optužena za kriminalno udruživanje, tešku krađu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj oslobođen optužbe za pomaganje počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Viši sud u Bijelom Polju ocijenio je da se za sada ne mogu prihvatiti činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda da nije dokazano da su optuženi izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

- Činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, a razlozi navedeni u prvostepenoj presudi nisu rezultat sveobuhvatne i kritičke ocjene svih izvedenih dokaza, kao ni odbrane optuženih, posebno Katarine Baćović i Marijana Vuljaja, niti predstavljaju logičnu i uvjerljivu osnovu za izvedene činjenične zaključke. Zbog toga je bilo neophodno ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti na ponovno suđenje - navedeno je u saopćenju.

Nedostatak dokaza

Osnovni sud u Podgorici je u oktobru prošle godine oslobodio svih osam optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, uz obrazloženje da nije dokazano ni ko je iskopao tunel, niti da su optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Prvostepeni sud je oslobađajuću presudu obrazložio nedostatkom dokaza koji bi optužene povezali sa slučajem, navodeći da njihovi DNK tragovi nisu pronađeni ni u tunelu, ni u iznajmljenom stanu, niti u depo prostoru.

Prema rezultatima istrage, tunel je kopan tokom avgusta 2023. godine, u vrijeme godišnjih odmora, kada veliki broj zaposlenih u sudu nije bio prisutan.