Divovska peka iz Čađavice postala hit: U njoj pripremljeno 250 kg teletine i 150 kg krompira

Jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg obilježavanja Dana hrvatske općine Čađavica bila je priprema teletine ispod, kako mnogi tvrde, najveće peke na svijetu. Impresivna peka promjera tri metra i teška jednu tonu privukla je brojne posjetitelje, a u njoj je pripremljeno 250 kg teletine i 150 kg krompira.

Za pripremu ovog nesvakidašnjeg gastronomskog poduhvata bila je zadužena Sportska udruga "Zvonimirovac", predvođena predsjednikom Krešimirom Golubom, dok je glavni kuhar Josip Piskać sa svojom ekipom pripremio više od 700 porcija.