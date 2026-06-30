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SUDAR DVA TERETNJAKA

Zapalio se kamion: Jedan vozač živ izgorio, drugom se bore za život

Vozač je ostao zarobljen u kabini te je, nažalost, stradao prije dolaska hitnih službi

Kamion se zapalio. Telegraf.rs

M. P.

30.6.2026

Na dionici puta između Rume i Iriga jutros oko 7 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema prvim informacijama, jedna osoba izgubila život, dok je druga zadobila povrede opasne po život.

Do nesreće je došlo kada su se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, direktno sudarila dva kamiona. Od siline udara jedno teretno vozilo gotovo trenutno se zapalilo i zahvatio ga je plamen. Vozač je ostao zarobljen u kabini te je, nažalost, stradao prije dolaska hitnih službi.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle ekipe vatrogasaca-spasilaca i Hitne pomoći. Drugi kamion pretrpio je velika oštećenja, a njegov vozač ostao je prikliješten u uništenoj kabini.

Brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca, koji su rezali lim kako bi došli do povrijeđenog vozača, muškarac je uspješno izvučen iz smrskanog vozila.

On je u teškom stanju i životno je ugrožen te je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, gdje se ljekari bore za njegov život.

Na ovoj dionici puta saobraćaj je u potpunosti obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće, dok je intervencija vatrogasaca na gašenju požara i raščišćavanju terena i dalje u toku.

# SRBIJA
# UŽAS
# SAOBRAĆAJNA NEREĆA
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