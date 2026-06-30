Tragedija zbog neispravnog klima-uređaja: Žena se ugušila u požaru

U požaru koji je jučer poslijepodne izbio u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci, smrtno je stradala 60-godišnja žena.

Uzrok požara bio je kvar na unutrašnjoj jedinici klima-uređaja, izvijestili su iz Primorsko-goranske policijske uprave.

Provedenim uviđajem, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog tužilaštva, utvrđeno je da je smrt 60-godišnje žene nastupila zbog gušenja dimom.

Utvrđeno je i da je požar, koji je izbio jučer oko 17:25 sati, prouzrokovao tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutrašnje jedinice klima-uređaja.

Tijelo preminule žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta radi obdukcije, naveli su iz policije.