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STRAŠNO

Tragedija zbog neispravnog klima-uređaja: Žena se ugušila u požaru

Utvrđeno je i da je požar, koji je izbio jučer oko 17:25 sati, prouzrokovao tehnički kvar na električnim instalacijama

Do požara je došlo zbog klima-uređaja. Facebook

B. S.

30.6.2026

U požaru koji je jučer poslijepodne izbio u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci, smrtno je stradala 60-godišnja žena. 

Uzrok požara bio je kvar na unutrašnjoj jedinici klima-uređaja, izvijestili su iz  Primorsko-goranske policijske uprave.

Provedenim uviđajem, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog tužilaštva, utvrđeno je da je smrt 60-godišnje žene nastupila zbog gušenja dimom.

Utvrđeno je i da je požar, koji je izbio jučer oko 17:25 sati, prouzrokovao tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutrašnje jedinice klima-uređaja.

Tijelo preminule žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta radi obdukcije, naveli su iz policije.

# POŽAR
# RIJEKA
# HRVATSKA
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