Drama na granici Srbije i Crne Gore: Vatra guta četinarsku šumu kod Kamene Gore

U pograničnom području između Srbije i Crne Gore, kod Kamene Gore (opština Pljevlja na crnogorskoj strani), i dalje je aktivan šumski požar koji zahvata četinarsku šumu. Vatra se širi u nepristupačnom planinskom terenu, što dodatno otežava gašenje.

Prema izvještajima srbijanskih medija, požar je zahvatio oko nekoliko desetina ari šume, a zbog suhog vremena i vjetra postoji opasnost daljeg širenja prema granici sa Srbijom. Na terenu su angažovane vatrogasne jedinice iz Pljevalja i Prijepolja, a u pojedinim fazama gašenja uključivane su i helikopterske jedinice zbog nepristupačnosti terena .

Lokalne službe navode da je situacija “pod kontrolom, ali nestabilna”, jer se vatra povremeno ponovo razbuktava na više tačaka. Glavni problem je gust četinarski sastav šume i teren koji onemogućava brzu intervenciju sa zemlje.