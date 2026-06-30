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POŽAR

Drama na granici Srbije i Crne Gore: Vatra guta četinarsku šumu kod Kamene Gore

Vatra se širi u nepristupačnom planinskom terenu, što dodatno otežava gašenje.

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R.U.

30.6.2026

U pograničnom području između Srbije i Crne Gore, kod Kamene Gore (opština Pljevlja na crnogorskoj strani), i dalje je aktivan šumski požar koji zahvata četinarsku šumu. Vatra se širi u nepristupačnom planinskom terenu, što dodatno otežava gašenje.

Prema izvještajima srbijanskih medija, požar je zahvatio oko nekoliko desetina ari šume, a zbog suhog vremena i vjetra postoji opasnost daljeg širenja prema granici sa Srbijom. Na terenu su angažovane vatrogasne jedinice iz Pljevalja i Prijepolja, a u pojedinim fazama gašenja uključivane su i helikopterske jedinice zbog nepristupačnosti terena .

Lokalne službe navode da je situacija “pod kontrolom, ali nestabilna”, jer se vatra povremeno ponovo razbuktava na više tačaka. Glavni problem je gust četinarski sastav šume i teren koji onemogućava brzu intervenciju sa zemlje.

Za sada nema informacija o ugroženim kućama jer je požar uglavnom u šumskom pojasu

Ovo područje Kamene Gore inače je često rizično ljeti zbog kombinacije suše i vjetra, pa se slični požari ponavljaju gotovo svake godine.

# POŽAR
# PLJEVLJA
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